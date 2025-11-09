Кыргызстан примет сильнейшие команды Азии на турнире MANAS CUP

Олимпийская сборная Кыргызстана (U-23) проведёт три матча на международном турнире MANAS CUP, который стартует 12 ноября на стадионе "Курманбек" в городе Манас.

В турнире также примут участие Россия, Иран и Бахрейн. MANAS CUP станет генеральной репетицией перед финальной стадией Кубка Азии 2026 года, где команда Эдмара Ласерды намерена выступить на высоком уровне.

Главный тренер отметил, что эти матчи дадут возможность оценить текущее состояние игроков и опробовать новые тактические решения против сильных соперников.

Полное расписание MANAS CUP:

12 ноября

Россия – Иран (15:00)

Кыргызстан – Бахрейн (19:00)

15 ноября

Бахрейн – Россия (15:00)

Иран – Кыргызстан (19:00)

18 ноября

Иран – Бахрейн (15:00)

Кыргызстан – Россия (19:00)

Зрители ожидают интересных встреч, ведь все команды прибудут в боевых составах. Финальный матч между Кыргызстаном и Россией 18 ноября обещает стать главным событием турнира.