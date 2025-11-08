Айбийке Уланбек кызы стала чемпионкой Азии по парадзюдо

Кыргызстанская спортсменка Айбийке Уланбек кызы выиграла золотую медаль на чемпионате Азии по парадзюдо (IBSA Judo Asian Championships 2025), который прошёл с 7 по 9 ноября в Астане, Казахстан.

В весовой категории до 52 кг (класс J2) Айбийке продемонстрировала высокое мастерство, победив соперниц из Индии и Таиланда. Эти успехи позволили ей завоевать титул чемпионки Азии, что стало значимым достижением для сборной Кыргызстана на международной арене парадзюдо.

Представители федерации отмечают, что победа Айбийке Уланбек кызы подтверждает высокий уровень подготовки кыргызстанских спортсменов и служит вдохновением для молодого поколения парадзюдоистов в стране.