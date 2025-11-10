Состав команды КР на Играх исламской солидарности по настольному теннису

Стало известно, кто будет представлять Кыргызстан на соревнованиях по настольному теннису в рамках Шестых Игр исламской солидарности, которые стартовали 4 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Состязания по настольному теннису пройдут с 8 по 13 ноября, всего на кону будут 7 комплектов медалей.

В состав национальной команды Кыргызстана вошли шесть спортсменов:

Бектурсун Бекболотов

Атай Касымов

Мавланхан Бахаутдинов

Саида Кудусова

Аяна Уланбекова

Раяна Мураталиева

Главный тренер команды - Калычбек Кудусов.