Бегалиев призвал тренеров греко-римской борьбы к единству

Финалист Олимпийских игр 2008 года по греко-римской борьбе Канат Бегалиев в интервью @azamat_murataliev выразил своё мнение о текущем состоянии этого вида спорта в Кыргызстане и обозначил ключевые проблемы, которые мешают подготовке спортсменов.

Бегалиев отметил, что одной из главных проблем является разрозненность работы тренеров. "У многих тренеров есть обиды. Каждый работает отдельно с 3–4 спортсменами, я такое не поддерживаю. Всем тренерам нужно объединиться", - сказал он. По его словам, до Олимпийских игр остаётся мало времени, и для успешной подготовки этого может быть недостаточно без совместной работы всего тренерского штаба.

Бывший борец подчеркнул, что для 10 весовых категорий необходимо около 20 тренеров, которые должны активно работать на ковре вместе с борцами, а не стоять в стороне. Он также выразил готовность лично подключиться к подготовке команды, даже бесплатно.

"У нас много достойных тренеров. Нужно объединиться. Всё в их руках! Я готов помочь, чтобы воспитали олимпийского чемпиона. У меня есть двое сыновей, которые тоже занимаются борьбой, но я для них не тренер", - добавил Бегалиев.

Он также отметил, что иногда спортсменов могут пытаться не допустить к соревнованиям из-за ревности или личных конфликтов между тренерами, и призвал к взаимной поддержке и сотрудничеству ради успеха сборной.

Эксперт подчеркнул, что только совместная работа тренеров и спортсменов позволит Кыргызстану достойно выступить на международных соревнованиях и Олимпийских играх.