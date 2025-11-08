Погода
В Баткене добровольно переданы государству участки общей площадью 8,5 га

- Назгуль Абдыразакова
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о возврате государству 8,5 гектаров земель, ранее незаконно приватизированных в Баткенской области.

По данным ведомства, в ходе проводимых мероприятий на баланс государства переданы участки площадью 1,5 гектара в городе Баткен, 5 гектаров в селе Кыштут Баткенского района, а также 2 гектара земли, расположенные вблизи контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бел-автодорожный".

Установлено, что часть этих земель ранее принадлежала главе фермерского хозяйства "Болот", а другая - предприятию "Агропромэнерго", впоследствии преобразованному в ОсОО "Баткенайылэнерго". В период с 2009 по 2022 годы участки были незаконно приватизированы и перепрофилированы под коммерческое использование.

В ходе доследственной проверки владельцы участков добровольно передали земли на баланс государства.


