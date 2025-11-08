"Илбирс" стал чемпионом Кыргызстана по женскому футболу 2025 года

Завершился чемпионат Кыргызстана по футболу среди женщин 2025 года. Турнир прошёл в двух этапах и включал 14 туров, в которых команды продемонстрировали высокий уровень игры и спортивного мастерства.

В заключительный игровой день состоялись два матча. В борьбе за третье место встретились А. Момунов атындагы футбол академия (Ош) и "Юность" (Майлуу-Суу). Основное время завершилось вничью, однако "Юность" завоевала бронзовые медали чемпионата.

В финальном матче сражались "Илбирс" и "Азиягол-СИ". Несмотря на поражение со счётом 1:2, команда "Илбирс" уже за один тур до окончания сезона обеспечила себе титул чемпионов Кыргызстана, благодаря стабильным и успешным выступлениям в течение всего сезона.

Итоговое распределение призовых мест:

"Илбирс" (Бишкек) - 39 очков

"Азиягол-СИ" (Бишкек) - 37 очков

"Юность" (Майлуу-Суу) - 26 очков

Церемония награждения прошла с участием Президента Ассоциации женского футбола Кыргызстана Салтанат Эгембердиевой и Вице-президента Айданы Оторбаевой, которые вручили медали и Кубок чемпионов командам и игрокам.