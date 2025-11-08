Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.45 - 101.45

Кыргызстанский велогонщик выиграл Tour de Zegaani в Грузии

189  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский велогонщик Илья Щегальков, выступающий за команду Topvelo Bishkek, одержал уверенную победу на международной шоссейной гонке Tour de Zegaani, которая прошла в Грузии.

По информации Федерации велоспорта Кыргызстана, Щегальков продемонстрировал высокую физическую форму и мастерство, сумев опередить сильнейших соперников из зарубежных команд и занять первое место на пьедестале.

Победа на этом соревновании стала важным достижением как для самого спортсмена, так и для команды Topvelo Bishkek, укрепив её позиции на международной арене. В федерации и команде поздравили Илью и выразили уверенность, что впереди его ждут новые успехи на крупных международных стартах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452365
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  