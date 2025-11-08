Кыргызстанский велогонщик выиграл Tour de Zegaani в Грузии

Кыргызстанский велогонщик Илья Щегальков, выступающий за команду Topvelo Bishkek, одержал уверенную победу на международной шоссейной гонке Tour de Zegaani, которая прошла в Грузии.

По информации Федерации велоспорта Кыргызстана, Щегальков продемонстрировал высокую физическую форму и мастерство, сумев опередить сильнейших соперников из зарубежных команд и занять первое место на пьедестале.

Победа на этом соревновании стала важным достижением как для самого спортсмена, так и для команды Topvelo Bishkek, укрепив её позиции на международной арене. В федерации и команде поздравили Илью и выразили уверенность, что впереди его ждут новые успехи на крупных международных стартах.