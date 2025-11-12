Казахстан и США будут вместе добывать вольфрам в Карагандинской области

Американская компания Cove Capital и казахстанская "Тау-Кен Самрук" будут вместе разрабатывать месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области. Это одни из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире, сообщает "Самрук-Казына".

Соглашение было заключено на полях саммита C5+1 в Вашингтоне. Его подписали глава "Тау-Кен Самрук" Нариман Абсаметов и генеральный директор Cove Capital Пини Алтхаус.В рамках соглашения компании создадут совместное предприятие. Согласно информации Reuters, 70% СП будет контролировать Cove Capital. Общий объем инвестиций оценивается в $1,1 млрд, из которых $900 млн может предоставить Экспортно-импортный банк США.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по завершению технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Северный Катпар. Он предусматривает создание мощностей по первичной переработке вольфрамового сырья в Казахстане для производства паравольфрамата аммония – продукции, используемой при выпуске специализированных вольфрамовых изделий, включая порошки и износостойкие детали.

Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн.

Это не единственный проект, реализуемый Cove Capital в Казахстане. Компания также ищет редкие и редкоземельные металлы на участке Гремячинский в Уланском районе Восточно-Казахстанской области и на участке Акбулак в Костанайской области. Последний проект реализуется совместно с "Казгеологией" (дочерней структурой "Тау-Кен Самрук").

Ранее в интервью "Курсиву" управляющий партнер и учредитель компании Пини Альтхаус рассказал о будущем Казахстана в сверхперспективной отрасли, использовании советского наследия и проектах Cove Capital в республике.

Источник: kursiv.media