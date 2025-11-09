Погода
$ 87.31 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Бишкекские хирурги провели операцию девочке с редкой патологией

205  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда хирургов – доктор медицинских наук Расул Султангазиев и заведующий отделением трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства Мирбек Байзаков прооперировали пятилетнюю Аилин с опухолью 12-перстной кишки. Врачи более четырех часов боролась за жизнь маленькой пациентки.

- За свою 20-летнюю практику я впервые вижу такую большую опухоль 12-перстной кишки у маленького ребенка, - рассказал VB.KG известный детский хирург Мирбек Байзаков. - Это действительно редкая и тяжелая патология. И чтобы спасти ребенка, состояние которого угрожало его жизни, необходима была радикальная реконструктивная операция. И мы обратились за помощью к Расулу Абалиевичу, как к более опытному коллеге, с которым на протяжении десяти лет вместе провели немало сложных операций. Он обладает опытом разноплановой хирургии. И ни разу он не отказал нам в поддержке, не сказал: "Я не могу". Так было и в этот раз.

По словам матери Аилин, новообразование проявило себя сначала желтухой, кожа дочки сильно пожелтела, и ее положили в Таласскую районную больницу с диагнозом –"инфекционный гепатит". Но диагноз был неверным, и лечение не помогло. После того как Аилин сделали УЗИ, выяснилось, что у нее не отходит желчь из-за проблем с печеночными протоками. И местные медики отправили маленькую пациентку в Бишкек, в Национальный центр охраны материнства и детства.

Как рассказал доктор Байзаков, девочка поступила к ним с механической желтухой. В ходе углубленного обследования в центре были выявлены и проблемы с желудком. Врачи даже не смогли провести гастроскопию, поскольку аппарат не проходил. Девочка больше четырех месяцев не могла нормально есть, у нее сразу начиналась рвота. Дальнейшее обследование на МРТ показало, что причина тому – образование в 12-перстной кишке, которое негативно сказывалось на работе внутренних органов, и вызывало у медиков сильные опасения. Помощь маленькой пациентке нельзя было откладывать ни в коем случае. Малышка слабела на глазах.

По их мнению, вряд ли это была врожденная патология, так как она проявилась бы гораздо раньше. До операции они сомневались и в онкологическом характере новообразования: в таком возрасте и в таком месте! Больше склонялись к тому, что, возможно, это рубцовое образование, которое надо удалить, чтобы восстановить нормальную работу самой кишки, протоков и желудка.

- Мы подробно рассказали родителям о предстоящем вмешательстве. Сказали о возможных рисках, осложнениях. Такой разговор всегда необходим. Важно, чтобы они знали все и нам доверяли. Получив их добро, стали готовить девочку к операции. И прооперировали ее десять дней назад, - рассказывает Мирбек Турсунбекович по дороге в палату к пациентке. - Мы придерживаемся правила - не сообщать срочно о необычных операциях, а подождать результата. Теперь можно рассказать. Время показало: наши надежды оправдались. Девочка чувствует себя нормально, кушать может, желтушность полностью прошла, - говорит хирург, знакомя нас с мамой девочки.

- Случай действительно неординарный, можно даже сказать, из ряда вон выходящий, - подтвердил один из ведущих хирургов Кыргызстана Расул Султангазиев, не однажды замеченный в успешном проведении необычных операций. - Перед операцией мы провели консилиум, обсудили все ее нюансы. Но ситуация оказалась намного тяжелее, чем мы предполагали. Это была все-таки опухоль и больших размеров. Она захватила головку поджелудочной железы, общий желчный проток. Детский желудок был настолько огромным: намного больше желудка взрослого человека. А выходной отдел из него, в начале 12-перстной кишки, был сильно сужен, практически до нитевидного состояния, поэтому пища не проходила и была мучительная рвота. Лимфоузлы были также сильно увеличены.

Как отметил Расул Султангазиев, технологии проведения операций по удалению опухоли 12-перстной кишки, на желчных протоках, на желудке, конечно, отработаны, и каждая операция сама по себе непростая, а в данном случае им предстояло провести радикальную реконструкцию органов, то есть, по сути, провести три операции одномоментно.

С учетом онкологического процесса в 12-перстной кишке хирурги удалили саму опухоль и значительную часть желудка. На финальном этапе они восстановили проходимость печеночных протоков. Для нормального оттока желчи Расул Абалиевич подшил к ним отводящий (начальный) отдел тонкой кишки, а приводящий ее отдел соединил с желудком. И пища стала проходить без проблем. При нормальном питании, как объяснил Султангазиев, желудок у ребёнка вновь растянется после резекции.

Самыми трудными, по его словам, были два момента, которые в медицине вообще считаются хирургией высокой сложности, - это закрытие культи 12-перстной кишки после удаления опухоли и выделение опухоли от головки поджелудочной железы.

- Двенадцатиперстная кишка имеет подковообразную форму, окружает головку поджелудочной железы и прочно срастается с ней. А в данном случае с ней срослась опухоль, - пояснил один из ведущих хирургов страны.

На мой вопрос, были ли сомнения в благоприятном исходе операции, Султангазиев с улыбкой ответил:

- У хирургов сомнения всегда есть. Но это не значит, что нет уверенности, что ты боишься необычных случаев, иначе и не стоит начинать. Хотя, не скрою, что переживал, удастся ли выделить образование от головки поджелудочной железы и закрыть культю 12-перстной кишки без осложнений. В 30 процентах случаев после закрытия культи происходит несостоятельность швов. Раза три и в моей практике случалось такое. Помню, язвы 12-перстной кишки у бывших моих пациентов были огромные, и мы еле их ушили. Но швы через несколько дней открылись. Я боялся именно этого в случае с Аилин. Именно эти моменты во время операции были сопряжены с высоким риском осложнений, лечение которых само по себе является наисложнейшей хирургической задачей. А ситуация в данном случае и без того была не из простых. Но нам удалось обойтись без них!

В этом неординарном случае успех операции обеспечили два решающих фактора – опыт детской клиники и опыт хирурга, взявшего на себе ответственность за оперативное вмешательство и выполнившего его. По крайней мере, американские ученые проводившие исследования, доказали, что исход операции зависит именно от этих составляющих. В Национальном центре охраны материнства и детства Мирбек Байзаков вместе с коллегами провел более 70 успешных трансплантаций почек детям. А благодаря профессионализму и однозначно мужеству Расула Султангазиева спасены сотни жизней кыргызстанцев. Среди них немало его бывших пациентов, которых отказались оперировать в других клиниках. Но хирург не приписывает лавры победы только себе. Он постоянно подчеркивает, что успех операции – это победа не только его, а большой команды единомышленников - хирургов, анестезиологов, медсестр, стараниями которых пациент возвращается к нормальной жизни.

По словам Мирбека Турсунбековича, сейчас они ждут результатов иммуногистохимического исследования тканей опухоли, которые отправили в Москву, чтобы определить природу новообразования. Наши гистологи затруднились точно определить структуру опухоли - злокачественная она или доброкачественная.

- Но в лимфоузлах все чисто, раковых клеток, как сказали наши специалисты, нет. И будем надеяться, что и удаленная опухоль была не злокачественная, - добавил доктор. - Ждем результатов, а пока контролируем, наблюдаем. Никаких отклонений у ребенка сейчас нет.

- Хочу, чтобы моя дочь стала врачом. Хотя пусть, конечно, выберет сама, когда вырастет, - говорит мама Аилин. - Вообще, после всех событий я поняла, что быть врачом, а тем более доктором с большой буквы, надо иметь призвание. Спасибо им, настоящим хирургам, за дочь!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452371
Теги:
дети, операция, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  