Бишкекские хирурги провели операцию девочке с редкой патологией

Команда хирургов – доктор медицинских наук Расул Султангазиев и заведующий отделением трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства Мирбек Байзаков прооперировали пятилетнюю Аилин с опухолью 12-перстной кишки. Врачи более четырех часов боролась за жизнь маленькой пациентки.

- За свою 20-летнюю практику я впервые вижу такую большую опухоль 12-перстной кишки у маленького ребенка, - рассказал VB.KG известный детский хирург Мирбек Байзаков. - Это действительно редкая и тяжелая патология. И чтобы спасти ребенка, состояние которого угрожало его жизни, необходима была радикальная реконструктивная операция. И мы обратились за помощью к Расулу Абалиевичу, как к более опытному коллеге, с которым на протяжении десяти лет вместе провели немало сложных операций. Он обладает опытом разноплановой хирургии. И ни разу он не отказал нам в поддержке, не сказал: "Я не могу". Так было и в этот раз.

По словам матери Аилин, новообразование проявило себя сначала желтухой, кожа дочки сильно пожелтела, и ее положили в Таласскую районную больницу с диагнозом –"инфекционный гепатит". Но диагноз был неверным, и лечение не помогло. После того как Аилин сделали УЗИ, выяснилось, что у нее не отходит желчь из-за проблем с печеночными протоками. И местные медики отправили маленькую пациентку в Бишкек, в Национальный центр охраны материнства и детства.

Как рассказал доктор Байзаков, девочка поступила к ним с механической желтухой. В ходе углубленного обследования в центре были выявлены и проблемы с желудком. Врачи даже не смогли провести гастроскопию, поскольку аппарат не проходил. Девочка больше четырех месяцев не могла нормально есть, у нее сразу начиналась рвота. Дальнейшее обследование на МРТ показало, что причина тому – образование в 12-перстной кишке, которое негативно сказывалось на работе внутренних органов, и вызывало у медиков сильные опасения. Помощь маленькой пациентке нельзя было откладывать ни в коем случае. Малышка слабела на глазах.

По их мнению, вряд ли это была врожденная патология, так как она проявилась бы гораздо раньше. До операции они сомневались и в онкологическом характере новообразования: в таком возрасте и в таком месте! Больше склонялись к тому, что, возможно, это рубцовое образование, которое надо удалить, чтобы восстановить нормальную работу самой кишки, протоков и желудка.

- Мы подробно рассказали родителям о предстоящем вмешательстве. Сказали о возможных рисках, осложнениях. Такой разговор всегда необходим. Важно, чтобы они знали все и нам доверяли. Получив их добро, стали готовить девочку к операции. И прооперировали ее десять дней назад, - рассказывает Мирбек Турсунбекович по дороге в палату к пациентке. - Мы придерживаемся правила - не сообщать срочно о необычных операциях, а подождать результата. Теперь можно рассказать. Время показало: наши надежды оправдались. Девочка чувствует себя нормально, кушать может, желтушность полностью прошла, - говорит хирург, знакомя нас с мамой девочки.

- Случай действительно неординарный, можно даже сказать, из ряда вон выходящий, - подтвердил один из ведущих хирургов Кыргызстана Расул Султангазиев, не однажды замеченный в успешном проведении необычных операций. - Перед операцией мы провели консилиум, обсудили все ее нюансы. Но ситуация оказалась намного тяжелее, чем мы предполагали. Это была все-таки опухоль и больших размеров. Она захватила головку поджелудочной железы, общий желчный проток. Детский желудок был настолько огромным: намного больше желудка взрослого человека. А выходной отдел из него, в начале 12-перстной кишки, был сильно сужен, практически до нитевидного состояния, поэтому пища не проходила и была мучительная рвота. Лимфоузлы были также сильно увеличены.

Как отметил Расул Султангазиев, технологии проведения операций по удалению опухоли 12-перстной кишки, на желчных протоках, на желудке, конечно, отработаны, и каждая операция сама по себе непростая, а в данном случае им предстояло провести радикальную реконструкцию органов, то есть, по сути, провести три операции одномоментно.

С учетом онкологического процесса в 12-перстной кишке хирурги удалили саму опухоль и значительную часть желудка. На финальном этапе они восстановили проходимость печеночных протоков. Для нормального оттока желчи Расул Абалиевич подшил к ним отводящий (начальный) отдел тонкой кишки, а приводящий ее отдел соединил с желудком. И пища стала проходить без проблем. При нормальном питании, как объяснил Султангазиев, желудок у ребёнка вновь растянется после резекции.

Самыми трудными, по его словам, были два момента, которые в медицине вообще считаются хирургией высокой сложности, - это закрытие культи 12-перстной кишки после удаления опухоли и выделение опухоли от головки поджелудочной железы.

- Двенадцатиперстная кишка имеет подковообразную форму, окружает головку поджелудочной железы и прочно срастается с ней. А в данном случае с ней срослась опухоль, - пояснил один из ведущих хирургов страны.

На мой вопрос, были ли сомнения в благоприятном исходе операции, Султангазиев с улыбкой ответил:

- У хирургов сомнения всегда есть. Но это не значит, что нет уверенности, что ты боишься необычных случаев, иначе и не стоит начинать. Хотя, не скрою, что переживал, удастся ли выделить образование от головки поджелудочной железы и закрыть культю 12-перстной кишки без осложнений. В 30 процентах случаев после закрытия культи происходит несостоятельность швов. Раза три и в моей практике случалось такое. Помню, язвы 12-перстной кишки у бывших моих пациентов были огромные, и мы еле их ушили. Но швы через несколько дней открылись. Я боялся именно этого в случае с Аилин. Именно эти моменты во время операции были сопряжены с высоким риском осложнений, лечение которых само по себе является наисложнейшей хирургической задачей. А ситуация в данном случае и без того была не из простых. Но нам удалось обойтись без них!

В этом неординарном случае успех операции обеспечили два решающих фактора – опыт детской клиники и опыт хирурга, взявшего на себе ответственность за оперативное вмешательство и выполнившего его. По крайней мере, американские ученые проводившие исследования, доказали, что исход операции зависит именно от этих составляющих. В Национальном центре охраны материнства и детства Мирбек Байзаков вместе с коллегами провел более 70 успешных трансплантаций почек детям. А благодаря профессионализму и однозначно мужеству Расула Султангазиева спасены сотни жизней кыргызстанцев. Среди них немало его бывших пациентов, которых отказались оперировать в других клиниках. Но хирург не приписывает лавры победы только себе. Он постоянно подчеркивает, что успех операции – это победа не только его, а большой команды единомышленников - хирургов, анестезиологов, медсестр, стараниями которых пациент возвращается к нормальной жизни.

По словам Мирбека Турсунбековича, сейчас они ждут результатов иммуногистохимического исследования тканей опухоли, которые отправили в Москву, чтобы определить природу новообразования. Наши гистологи затруднились точно определить структуру опухоли - злокачественная она или доброкачественная.

- Но в лимфоузлах все чисто, раковых клеток, как сказали наши специалисты, нет. И будем надеяться, что и удаленная опухоль была не злокачественная, - добавил доктор. - Ждем результатов, а пока контролируем, наблюдаем. Никаких отклонений у ребенка сейчас нет.

- Хочу, чтобы моя дочь стала врачом. Хотя пусть, конечно, выберет сама, когда вырастет, - говорит мама Аилин. - Вообще, после всех событий я поняла, что быть врачом, а тем более доктором с большой буквы, надо иметь призвание. Спасибо им, настоящим хирургам, за дочь!