Археологи просят вывезти мусор с Кузнечной крепости и привлечь волонтеров

В центре Бишкека завершился второй сезон археологических раскопок Кузнечной крепости, памятника, финансируемого правительством Кыргызстана. Как рассказал VB.KG независимый исследователь, кандидат исторических наук Александр Камышев, находки позволили сделать сенсационные выводы о древней истории столицы.

"Монеты и артефакты, изготовленные в первой половине VII - начале IX века, свидетельствуют, что городищу, которое историки отождествляют с городом Джуль, упомянутым в раннесредневековых рукописях, более 1400 лет. Дата основания пока неокончательная. Впереди расчистка культурного слоя до естественного грунта, где, возможно, ждут новые открытия", - отметил ученый.

История крепости и Пишпека

Ранее VB.KG уже рассказывал о печальной судьбе средневекового городища, на месте которого кокандцы ровно 200 лет назад возвели крепость Пишпек. В 1862 году восставшие против гнета кокандских феодалов чуйские кыргызы осадили крепость и направили гонца за помощью в Верный (ныне Алматы).

Отряд из 1400 человек под командованием генерала Г.А. Колпаковского прибыл с артиллерией, после массированного обстрела вынудил кокандцев сдаться, а через два дня началось разрушение пишпекских укреплений.

Кыргызские ополченцы вместе с солдатами активно разбирали крепость. Позднее, в период заселения переселенцами, на месте руин образовался трехметровый слой бытового мусора. Но под ним сохранился раннесредневековый культурный пласт, способный раскрыть еще немало тайн отечественной истории.

Находки и открытия

Руководитель раскопок, археолог Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Любовь Ведутова, рассказала, что в этом сезоне с помощью экскаватора была расчищена новая площадка размером 30×40 метров на глубину до трех метров.

"Мы собрали обломки керамических сосудов, предметов быта, а также около двух десятков раннесредневековых монет. Поднятая в центре раскопа бронзовая монета Западно-Тюркского каганата, датированная первой половиной VII века, является самой ранней из найденных", - рассказала она.

На лицевой стороне изображены правитель и его супруга, на обороте лирообразная тамга в окружении согдийской легенды. Исследователи отмечают сходство с византийскими монетами императора Юстина II (565–578 гг.), что говорит о культурных взаимосвязях эпохи.

Академик Э.В. Ртвеладзе (Узбекистан) ранее расшифровал легенды на этих монетах как "Туун каган" и предположил, что они чеканились от имени Тун ябгу кагана, правившего в 618–630 гг.

В коллекции и тюргешские бронзовые монеты VIII века, с надписью "Божественного тюргешского кагана деньга". Они положили начало денежному обращению на территории современного Кыргызстана.

Однако исторические катаклизмы середины VIII века повлияли на качество чеканки - после гибели кагана Сулука (716–738 гг.) монеты стали мельчать и терять вес. Среди находок есть как полновесные образцы более 5 граммов, так и "инфляционные" - всего около одного грамма.

Особый интерес вызвали бронзовые монеты начала IX века диаметром всего 8 мм и весом менее 0,3 грамма - одни из самых мелких в мировой нумизматике.

Кроме монет, археологи нашли согдийское бронзовое кольцо с шипом, пряжки и наконечники ремней, а также редкий предмет - древний гребень.

"Кто знает, возможно, им пользовались и мужчины. Ведь на портретной монете Сулука он изображен с усами, достойными Сальвадора Дали", - улыбается Камышев.

Проблемы и перспективы

Сегодня археологический памятник в центре Бишкека страдает от многолетних свалок. На месте бывших землянок в 1980-е годы были свалены тысячи кубометров строительного и бытового мусора.

"Обещания мэрии вывезти отходы пока остаются на уровне благих намерений. Между тем, расчистка территории крайне необходима", - констатирует Камышев.

На следующий год запланирован обширный фронт работ, однако в республике ощущается острая нехватка специалистов с опытом раскопок городищ. По мнению ученого, выходом может стать создание международной археологической экспедиции с участием исследователей из соседних стран.