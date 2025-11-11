Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Археологи просят вывезти мусор с Кузнечной крепости и привлечь волонтеров

271  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В центре Бишкека завершился второй сезон археологических раскопок Кузнечной крепости, памятника, финансируемого правительством Кыргызстана. Как рассказал VB.KG независимый исследователь, кандидат исторических наук Александр Камышев, находки позволили сделать сенсационные выводы о древней истории столицы.

"Монеты и артефакты, изготовленные в первой половине VII - начале IX века, свидетельствуют, что городищу, которое историки отождествляют с городом Джуль, упомянутым в раннесредневековых рукописях, более 1400 лет. Дата основания пока неокончательная. Впереди расчистка культурного слоя до естественного грунта, где, возможно, ждут новые открытия", - отметил ученый.

История крепости и Пишпека

Ранее VB.KG уже рассказывал о печальной судьбе средневекового городища, на месте которого кокандцы ровно 200 лет назад возвели крепость Пишпек. В 1862 году восставшие против гнета кокандских феодалов чуйские кыргызы осадили крепость и направили гонца за помощью в Верный (ныне Алматы).

Отряд из 1400 человек под командованием генерала Г.А. Колпаковского прибыл с артиллерией, после массированного обстрела вынудил кокандцев сдаться, а через два дня началось разрушение пишпекских укреплений.

Кыргызские ополченцы вместе с солдатами активно разбирали крепость. Позднее, в период заселения переселенцами, на месте руин образовался трехметровый слой бытового мусора. Но под ним сохранился раннесредневековый культурный пласт, способный раскрыть еще немало тайн отечественной истории.

Находки и открытия

Руководитель раскопок, археолог Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Любовь Ведутова, рассказала, что в этом сезоне с помощью экскаватора была расчищена новая площадка размером 30×40 метров на глубину до трех метров.

"Мы собрали обломки керамических сосудов, предметов быта, а также около двух десятков раннесредневековых монет. Поднятая в центре раскопа бронзовая монета Западно-Тюркского каганата, датированная первой половиной VII века, является самой ранней из найденных", - рассказала она.

На лицевой стороне изображены правитель и его супруга, на обороте лирообразная тамга в окружении согдийской легенды. Исследователи отмечают сходство с византийскими монетами императора Юстина II (565–578 гг.), что говорит о культурных взаимосвязях эпохи.

Академик Э.В. Ртвеладзе (Узбекистан) ранее расшифровал легенды на этих монетах как "Туун каган" и предположил, что они чеканились от имени Тун ябгу кагана, правившего в 618–630 гг.

В коллекции и тюргешские бронзовые монеты VIII века, с надписью "Божественного тюргешского кагана деньга". Они положили начало денежному обращению на территории современного Кыргызстана.

Однако исторические катаклизмы середины VIII века повлияли на качество чеканки - после гибели кагана Сулука (716–738 гг.) монеты стали мельчать и терять вес. Среди находок есть как полновесные образцы более 5 граммов, так и "инфляционные" - всего около одного грамма.

Особый интерес вызвали бронзовые монеты начала IX века диаметром всего 8 мм и весом менее 0,3 грамма - одни из самых мелких в мировой нумизматике.

Кроме монет, археологи нашли согдийское бронзовое кольцо с шипом, пряжки и наконечники ремней, а также редкий предмет - древний гребень.

"Кто знает, возможно, им пользовались и мужчины. Ведь на портретной монете Сулука он изображен с усами, достойными Сальвадора Дали", - улыбается Камышев.

Проблемы и перспективы

Сегодня археологический памятник в центре Бишкека страдает от многолетних свалок. На месте бывших землянок в 1980-е годы были свалены тысячи кубометров строительного и бытового мусора.

"Обещания мэрии вывезти отходы пока остаются на уровне благих намерений. Между тем, расчистка территории крайне необходима", - констатирует Камышев.

На следующий год запланирован обширный фронт работ, однако в республике ощущается острая нехватка специалистов с опытом раскопок городищ. По мнению ученого, выходом может стать создание международной археологической экспедиции с участием исследователей из соседних стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452373
Теги:
археология, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  