КПЛ-2025: "Барс" впервые стал чемпионом страны

- Самуэль Деди Ирие
Сезон-2025 Кыргызской Премьер-Лиги завершился историческим успехом для "Барса" из Каракола, который впервые в своей истории стал чемпионом страны.

8 ноября "Барс" одержал важную победу над "Талантом" со счётом 2:1 и завершил сезон с 61 очком, опередив ближайшего соперника - "Мурас Юнайтед", у которого 60 баллов. Этот триумф стал результатом стабильной игры и уверенного выступления каракольского клуба на протяжении всего чемпионата.

Тем временем столичный "Дордой", многократный чемпион Кыргызстана, остался вне тройки сильнейших. Команда сыграла вничью с "ОшМу" - 2:2 в Кара-Суу.

На 12-й минуте Суйунтбек Мамыралиев реализовал пенальти, а на 36-й Алексей Лобов удвоил преимущество гостей. Однако в концовке матча хозяева проявили характер - Бакытбек Мирзалим уулу на 77-й минуте сократил отставание, а в добавленное время Ричард сравнял счёт.

После ничьей "Дордой" завершил чемпионат с 54 очками, столько же набрала и "Абдыш-Ата", сыгравшая 2:2 с "Илбирсом". По дополнительным показателям бронзовые медали достались "Абдыш-Ате", а "Дордой" остался четвёртым.

"Алай" из Оша замкнул пятёрку сильнейших, набрав 46 очков.

Итоговая таблица (топ-5):

Барс (Каракол) - 61 очко

Мурас Юнайтед - 60 очков

Абдыш-Ата - 54 очка

Дордой - 54 очка

Алай (Ош) - 46 очков

Матч ОшМу - Дордой (2:2):

Голы: Мирзалим уулу (77"), Ричард (90+6") - Мамыралиев (12", пен.), Лобов (36")

Лучший игрок матча - Бакытбек Мирзалим уулу ("ОшМу")

Стадион: "Манас", г. Кара-Суу

Главный арбитр - Алимардон Байназаров

Сезон-2025 в КПЛ собрал 14 клубов, и борьба за чемпионство продолжалась до последних туров. Теперь "Барс" вписал своё имя в историю кыргызского футбола как новый чемпион страны.


