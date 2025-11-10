Погода
Умер народный артист России Владимир Симонов

На 69-м году жизни скончался народный артист России Владимир Симонов. О его смерти 8 ноября сообщил Театр имени Вахтангова, где актёр служил более 35 лет.

За годы работы Симонов сыграл более чем в двадцати спектаклях театра, включая "Принцессу Турандот", "Отелло", "Евгения Онегина", "Войну и мир" и "Дядю Ваню". Его театральная карьера сочеталась с активной работой в кино и на телевидении.

Симонов известен ролями в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие" и "Страна ОЗ", а также в сериалах "Граница. Таёжный роман", "Московские окна" и "Дети Арбата". Всего в его фильмографии более 150 работ.

Владимир Симонов был удостоен звания народного артиста России в 2001 году, награждён орденом Дружбы в 2018-м и орденом Почёта в 2025 году.

Источник: kinotv.ru


