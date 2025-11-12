Погода
Silk Road International School (Кыргызстан) на Maktab Sport Cup 2025

Maktab Sport Cup 2025 официально стартовал на базе Central Asian University, собрав учеников 10–11 классов из школ Центральной Азии. Турнир, проходящий во время осенних каникул, демонстрирует приверженность университета развитию молодёжного спорта, здорового образа жизни и лидерских качеств через командные соревнования.

День 1: Старт турнира

С самого утра кампус ожил от энергии, аплодисментов и соревновательного духа. Каждый матч стал возможностью показать силу, концентрацию и уверенность. Студенты соревновались в лёгкой атлетике, мини-футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, теннисе, шахматах, плавании и киберспорте (FIFA 2025).

День 2: Напряжённые матчи и новые рекорды

На второй день участников ждали ещё более интенсивные встречи, новые рекорды и громкая поддержка с трибун. Явно выделялись фавориты турнира, уверенно двигающиеся к победе. Энергия и решимость студентов вдохновляли на поле и за его пределами.

День 3: Гранд-финал и церемония награждения

Заключительный день стал кульминацией турнира. Медали нашли своих чемпионов, а соревнования стали настоящим праздником дружбы, единства и спортивного духа.

Достижения команд из Кыргызстана:

Silk Road International School - серебро в плавании благодаря Айсуне Алмазовой, 5-е место в настольном теннисе у Айбиике Кочкоровой.

В футболе команда из Кыргызстана выиграла у представителя Таджикистана в 1/32 финала, но уступила соперникам из Узбекистана в четвертьфинале.

Поздравляем все команды из Кыргызстана и других стран-участниц. Турнир подарил яркие эмоции, новые рекорды и впечатления, которые надолго останутся в памяти.


