Тарифная льгота на ввоз электромобилей в КР вступит в силу с 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2025 года принял решение № 111 о предоставлении тарифной льготы на электромобили, ввозимые в ряд государств-членов ЕАЭС в 2026 году. Согласно документу, с 22 января 2026 года данные транспортные средства будут освобождены от уплаты таможенной пошлины.

С этой же даты вступают в силу акты Комиссии, вносящие изменения в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза для отдельных видов транспортных средств. Речь идёт о Решении Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решении Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81.

Льгота направлена на стимулирование использования экологически чистого транспорта в странах Союза и поддержку развития рынка электромобилей.