Погода
$ 87.27 - 87.78
€ 102.35 - 103.35

Тарифная льгота на ввоз электромобилей в КР вступит в силу с 2026 года

96  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2025 года принял решение № 111 о предоставлении тарифной льготы на электромобили, ввозимые в ряд государств-членов ЕАЭС в 2026 году. Согласно документу, с 22 января 2026 года данные транспортные средства будут освобождены от уплаты таможенной пошлины.

С этой же даты вступают в силу акты Комиссии, вносящие изменения в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза для отдельных видов транспортных средств. Речь идёт о Решении Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решении Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81.

Льгота направлена на стимулирование использования экологически чистого транспорта в странах Союза и поддержку развития рынка электромобилей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453836
Теги:
ЕАЭС, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  