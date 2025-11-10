Искак Анарбеков: Мы предоставляем площадку фермерам на ярмарках бесплатно

В Бишкеке стартовал цикл еженедельных субботне-воскресных ярмарок социально значимых продуктов питания, направленных на стабилизацию цен и обеспечение экономической доступности продовольствия для социально уязвимых слоев населения.

Куратор проведения ярмарок по городу Бишкек - заведующий сектором реализации проектов государственно-частного партнерства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Искак Анарбеков рассказал VB.KG, какие документы должны предоставить фермеры для участия, какие требования предъявляются к продавцам и какие новшества планируются в организации мероприятий.

- Ярмарки организуются в соответствии с поручением заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева. Министерство приглашает фермеров, ремесленников и отечественных производителей, заинтересованных в участии в ярмарках. Продукция должна быть качественной и экологически чистой, а цены - ниже рыночных.

Для сельчан, которые хотят реализовать свою продукцию, необходимо предоставить подтверждающее письмо от районного аграрного управления Министерства сельского хозяйства.

Ярмарка проводится на Старой площади - площади Турдакуна Усубалиева, прямо у здания Верховного суда. Она будет функционировать до середины мая 2026 года. Организуется совместно с мэрией города Бишкек, а также с государственными органами и Первомайским районом. Уже представлены более 100 фермеров и компаний. Ждем заявки от желающих. Цель - сдерживание роста цен на социально значимые продукты, поддержка фермеров, отечественных производителей и переработчиков.

Мы приглашаем производителей и переработчиков, которые готовы реализовывать продукты питания для уязвимых групп населения по доступным ценам.

- Речь идет обо всех продуктах? Или это касается только определенных категорий продовольствия? Разъясните для понимания.

- Да, есть перечень социально значимых продуктов. В него входят мука, мучная продукция, молоко и молочная продукция, картошка, мясо - все виды. Сегодня, например, мясо баранины стоит от 650 до 680 сомов, говядины - от 650 до 690 сомов. Надеемся, что уже на следующих выходных к работе подключится и мясной кластер, тогда выбор станет шире, а цены - ниже.

В настоящий момент, из-за нехватки сырья, выросла цена на растительное масло. На ярмарке представлено сафлоровое масло: у одного производителя литр стоит 300 сомов, у другого - 200.

Мы обращаемся ко всем фермерам: звоните по нашим телефонам в министерство, мы предоставляем площадку на бесплатной основе. Самое главное требование - продукция должна быть экологически чистой. Второе - цены должны быть ниже рыночных. И третье - если продукция поступает из регионов, необходимо подтверждающее письмо из районного управления аграрного развития, что данное хозяйство действительно является фермером этого района.

- На продовольственной выставке "Алтын куз" награждали лучшие районы и фермеров. Победители также представлены на этих ярмарках? Планируется ли проведение подобных конкурсов среди участников?

- Да, конкурс проводился по шести номинациям. Наградили три лучших района - участников ярмарки. Первое место занял Сокулукский район, второе - Кадамжайский, третье - Аксыйский и Лейлекский районы.

Комиссия оценивала качество продукции, экспортный потенциал, соответствие стандартам, ассортимент, а также упаковку представленной продукции. Были вручены награды за лучшую экспозицию, лучшую перерабатывающую компанию и лучшего фермера.

И в ходе воскресных ярмарок мы также хотим отмечать лучших участников, чтобы создавать здоровую конкуренцию и повышать общий уровень ярмарки.

- Планируются ли какие-то новинки в проведении ярмарок?

- Да, мы хотим повышать информированность фермеров, заниматься просвещением и создавать позитивную атмосферу. Приглашаем к участию творческие коллективы, ансамбли, представителей всех диаспор, проживающих в Кыргызстане, а также посольства, аккредитованные в нашей стране.

Кроме того, будем рады просветительским проектам и программам, которые смогут рассказать о здоровом питании, санитарии, агрономии, передовых технологиях выращивания сельхозпродукции, а также о рациональном использовании воды. Мы открыты для сотрудничества и ждем инициативных участников.

- Где именно проводятся ярмарки и до какого времени они продлятся?

Искак Анарбеков: Ярмарки будут проводиться с 8 ноября 2025 года по июнь 2026 года каждую субботу и воскресенье на следующих площадках в Бишкеке:

площадь имени Торекула Усубалиева;

пересечение улиц И. Раззакова и Абдымомунова, бульвар Эркиндик (Первомайский район).

Цель проведения ярмарок - поддержка отечественных производителей, обеспечение населения доступными и качественными продуктами питания, а также укрепление внутреннего продовольственного рынка страны.

Министерство приглашает фермеров, ремесленников и отечественных производителей, заинтересованных в участии.

Требования к участникам:

продукция должна быть качественной и экологически чистой;

цены должны быть ниже рыночных;

необходимо предоставить подтверждающее письмо от районного аграрного управления Министерства.

Контактные телефоны для справок:

(0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.