Садыр Жапаров: используйте свет экономно

- Карыпбай кызы Толгонай
Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев экономить электроэнергию. Он вновь попросил граждан потерпеть два с половиной года. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"На днях ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" выступило с инициативой призвать население в осенне-зимний период пользоваться электроэнергией без ограничений, не меняя объёмов потребления. Однако эта инициатива была поднята без предварительного согласования с Министерством.

Это вызвало широкое общественное обсуждение.

Да, так называемый "безлимитный тариф" был введён три года назад - с целью хотя бы частично компенсировать разницу между ценой импортируемой электроэнергии и ценой, по которой она продавалась населению.

Но в нынешних условиях объём воды в водохранилищах на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. Поэтому подключение к безлимитному тарифу временно приостановлено.

Увидев это сообщение в СМИ, я сразу позвонил министру, выразил жёсткое недовольство и поручил остановить подобные действия, а также обеспечить равный доступ граждан к электроэнергии.

В итоге генеральному директору НЭСК и его заместителю по коммерческим вопросам объявлен выговор, а начальник управления продаж электроэнергии И.А. Орозбаев освобожден от занимаемой должности.

Теперь хочу воспользоваться случаем и подробно разъяснить ситуацию в энергетической отрасли. Народ должен знать правду.

До 2020 года долг энергетического сектора составлял 137 миллиардов сомов.

Энергосистема Кыргызстана находилась на грани катастрофы.

Особенно тяжёлое положение было в акционерных обществах "Востоэлектро" и "Жалалабатэлектро" - их внешние и внутренние долги росли с каждым днем, зарплату рабочим они выплачивали, занимая деньги у коммерческих банков. Иными словами, фактически были банкротами.

Энергетики хорошо помнят ту ситуацию.

Генераторы устаревшие, с 1960-х годов оборудование не обновлялось.

Новые ГЭС практически не строили. Лишь в 2009 году введён в эксплуатацию первый генератор Камбар-Атинской ГЭС-2.

Больше ни одной значимой ГЭС не построено.

С тех пор, как мы обрели независимость, каждую зиму мы сталкивались с дефицитом электроэнергии.

Разумеется, для покрытия нехватки мы закупали электричество за рубежом. Бывали времена, когда один киловатт-час обходился нам по 5 сомов.

Я узнал об этом, когда пришёл к власти и начал проводить реформы в энергетической сфере, ликвидируя коррупцию и воровство в этой системе.

Сколько из этих 5 сомов оседало в чьих-то карманах - одному Богу известно.

Страны, которые продавали нам электроэнергию в то время, конечно, об этом тоже не расскажут. Поэтому теперь установить правду крайне сложно.

Энергия, купленная по 5 сомов, продавалась населению по цене 0,77 тыйына за киловатт-час.

Разница в 4 сома 23 тыйына ложилась тяжёлым бременем на энергосистему, накапливаясь в виде долгов.

Так, начиная с 2020 года, в результате проведённых реформ - устранения сомнительных схем, воровства, коррупционных действий и резкого сокращения потерь электроэнергии - нам удалось снизить общий долг с 137 миллиардов до 25 миллиардов сомов.

С Божьей помощью, в следующем году мы полностью избавимся и от этой задолженности, а с 2027 года наша энергетическая система впервые в истории начнёт приносить прибыль. Это большое достижение для нашего государства и нашей независимости.

Если бы я тоже рассуждал так: "Не буду лишний раз утруждать себя - главное, чтобы мой президентский срок как-то прошел", то мог бы вовсе не строить ГЭС, не проводить реформы, а просто импортировать электроэнергию по 5 сомов и продавать населению по 1 сому.

Такое, поверьте, смог бы сделать и ученик пятого класса.

Но я не выбрал этот путь.

Потому что если бы я продолжил ту же практику, энергетическая система страны действительно оказалась бы на грани катастрофы.

Сегодня мы импортируем электроэнергию примерно по 3 сома за киловатт-час (это себестоимость), а населению продаём по 1 сому 37 тыйын.

Разницу пока покрывает министерство.

Тем не менее, благодаря проводимым реформам и предпринимаемым мерам, мы рассчитываем, что уже в следующем году министерство полностью погасит свой долг в 25 миллиардов сомов, а к 2027 году выйдет на прибыль.

На данный момент уровень воды в Токтогульском водохранилище на два миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году.

Поэтому, чтобы сохранить уровень воды и ликвидировать дефицит электроэнергии, мы вынуждены импортировать в большом количестве.

Сегодня мы призываем граждан к экономии именно для того, чтобы сократить объем импорта.

Помните: чем неэкономнее мы используем электроэнергию, тем больше денежных средств уходит за рубеж.

В связи с этим государственным учреждениям уже дано поручение - после 18:00 полностью отключать освещение и электроприборы в зданиях.

Электроэнергии в мире хватает -можно импортировать её без ограничений.

Но каждая лишняя киловатт-час стоит бюджету дополнительных расходов.

А бюджет - это деньги народа, ваши деньги. Не забывайте об этом.

Если говорить откровенно, многие частные лица также не экономят энергию.

Зайдешь в некоторые дома, и днем свет горит во всех комнатах.

Идешь по улице - у кого-то во дворе лампы включены даже в дневное время.

Поэтому хочу обратиться ко всем гражданам: используйте свет экономно.

Каждая 100-ваттная лампочка, горящая непрерывно в течение часа, "забирает" из Токтогульского водохранилища около 270 литров воды.

Представьте себе - 270 литров ради одной лампочки!

Поэтому не забывайте выключать свет ночью.

Я прожил в Европе четыре года и могу сказать: там не оставляют свет включенным ни на минуту лишнего - сразу выключают. Потому что там электроэнергия дорогая.

Для примера: в Германии зимой один киловатт-час стоит около 50 евроцентов, то есть примерно 50 сомов.

В странах Средней Азии, например в Узбекистане, тарифы зависят от объёма потребления: при среднем расходе около 1000 кВт•ч в месяц платят примерно 500 сумов, что составляет около 3 сомов 60 тыйын. Чем больше используешь, тем выше тариф.

В Казахстане, в городе Алматы, тариф колеблется от 30 до 50 тенге, то есть от 5 до 8 сомов.

А у нас в Кыргызстане - всего 1 сом 37 тыйын.

Кто-то скажет: "Зато у них зарплаты выше".

Но если сравнить с учетом всех расходов - продуктов, медицинского обслуживания, налогов, страхования жилья и автомобилей - окажется, что уровень жизни примерно сопоставим.

И при этом у нас электричество остается самым дешевым.

Уже третий год подряд мы массово строим гидроэлектростанции, а также станции, работающие на солнечной и ветровой энергии.

В ближайшее время впервые в истории нашей страны будет запущена солнечная электростанция.

Однако, несмотря на все эти достижения, зимой нам все еще не хватает энергии.

Поскольку ежегодно строятся сотни заводов и фабрик, тысячи школ и детских садов, миллионы квадратных метров жилья, все это требует большого количества энергии, и мы продолжаем сталкиваться с дефицитом, который не успеваем восполнять.

Отмечу ГЭС, введенные в эксплуатацию ранее.

Гидроэлектростанции, введенные в эксплуатацию в 2024 году

ГЭС Бала-Саруу– 25 МВт (Таласская область)

Ысык-Атинская ГЭС 1 – 2 МВт (Чуйская область)

Кок-Артская ГЭС – 6,7 МВт (Джалал-Абадская область)

ГЭС Кайнама – 9,6 МВт (Джалал-Абадская область)

ГЭС Исфайрам-1– 2 МВт (Баткенская область)

ГЭС Курак-Тектир-1– 0,6 МВт (Ошская область)

Арашанская ГЭС – 2,4 МВт (Иссык-Кульская область)

ГЭС Белес – 0,54 МВт (Баткенская область)

Общая установленная мощность составила 48,84 МВт.

ГЭС, введенные в эксплуатацию в 2025 году

Койсууйская ГЭС – 9 МВт (Иссык-Кульская область)

Ысык-Атинская ГЭС 2– 4 МВт (Чуйская область)

Аксыйская ГЭС – 4,75 МВт (Джалал-Абадская область)

Боз-Учукская ГЭС – 5,54 МВт (Иссык-Кульская область)

Кара-Кульская ГЭС – 18 МВт (Джалал-Абадская область)

Общая установленная мощность - 41,29 МВт.

Кроме того, на ранее построенных крупных гидроэлектростанциях проведены работы по модернизации, что позволило увеличить их мощность.

На Токтогульской ГЭС обновлены все четыре агрегата, в результате чего добавлено 240 МВт мощности.

Это эквивалентно строительству новой ГЭС мощностью 240 МВт.

На Уч-Курганской ГЭС в рамках реконструкции добавлено 9 МВт, а после полного завершения проекта будет получено дополнительно 36 МВт.

На Камбар-Атинской ГЭС-2 ведется проект о вводу в эксплуатацию второго агрегата мощностью 120 МВт.

Ат-Башинская ГЭС обновлена, добавлено 11,44 МВт.

На Лебединовской ГЭС продолжаются работы по реконструкции.

Также ведутся подготовительные и проектные работы по Папанской, Нижне-Тарской и Быстровской ГЭС.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ ГЭС В 2025–2030 ГОДАХ

В 2025 году в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской, Нарынской и Чуйской областях строятся следующие станции:

Кожо-Кайыр (Базарбай-Ата-3), Курак-Тектир-2, Кайнама-2, Сары-Таш, Шамшы, Сокулук-3, Туюк, Куртка и Кен-Тор-1. Их суммарная мощность составит 29,53 МВт.

В 2026 году планируется строительство 25 малых ГЭС, среди которых:

Орто-Токойская ГЭС (21 МВт),

Куланакская ГЭС (100 МВт),

Тургентская ГЭС (26 МВт),

Майлы-Сууйская ГЭС (26 МВт),

Ак-Сууйская ГЭС-3 (17,66 МВт) и другие объекты.

Общая мощность - 286,21 МВт.

В 2027 году в эксплуатацию будут введены еще 14 новых ГЭС, включая:

Папанскую ГЭС (27 МВт),

Жеруйскую ГЭС (28 МВт),

Чандалашскую ГЭС (30 МВт).

Общая мощность составит 172,88 МВт.

В 2028–2030 годах планируется строительство следующих объектов:

Конорчок, Кызыл-Суу, Кичи-Кемин, Кыштуут и Нижне-Тарская ГЭС.

Совокупная мощность - 44,7 МВт.

К числу перспективных проектов ближайших лет относятся:

Чон-Кеминская ГЭС (26 МВт, Чуйская область) и Чок-Талская ГЭС (3,7 МВт, Иссык-Кульская область).

Таким образом, строительство крупных, средних и малых гидроэлектростанций активно продолжается.

Текущая энергетическая нехватка - это лишь временная проблема.

Если бы мы не строили школы, детские сады, жилые дома, заводы и фабрики, то дефицит, накопившийся за многие годы, уже давно был бы покрыт за счет введенных в эксплуатацию ГЭС, и мы жили бы спокойно.

Но мы не сидим сложа руки. Мы активно работаем, чтобы преодолеть трудности.

Причина, по которой я говорю, что через два с половиной года мы покроем зимний дефицит электроэнергии, заключается в том, что по всей стране строится около ста малых и средних гидроэлектростанций. Все они будут завершены.

Кроме того, в Кара-Кече начато строительство ТЭЦ мощностью 1200 МВт, годовой объем производства которой составит до 7 миллиардов кВт•ч.

Планируется, что она будет введена в эксплуатацию через два с половиной года. После завершения строительства дефицит электроэнергии в зимний период будет полностью устранен.

Если же просто ждать завершения Камбар-Атинской ГЭС-1, то на это уйдет еще 7–8 лет.

Когда Камбар-Ата будет полностью введена в строй, Кыргызстан станет страной-экспортером электроэнергии.

В этом направлении мы ведем постоянную и целенаправленную работу.

По мере реализации вышеупомянутых проектов дефицит электроэнергии будет постепенно устранен, и Кыргызстан станет энергетически безопасным, самодостаточным и устойчивым государством.

Поэтому прошу с пониманием отнестись к нынешним временным трудностям и проявить терпение, оказав содействие в восстановлении нашей энергосистемы.

Используйте электроэнергию экономно и рационально - именно этим вы внесете свой вклад", - заявил глава государства.


