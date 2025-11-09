Погода
Отныне перевороты вы будете видеть только во сне, - президент

В Кыргызстане есть группы с нехорошими намерениями, которые преувеличивают вышеперечисленные проблемы, раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет. Об этом на своей странице в соцсети заявил президент КР Садыр Жапаров.

"Что это за группы. Среди них те, кто был ранее задержан по крупным коррупционным делам и по решению суда передал крупные суммы или объекты в государственный бюджет; те, чьи теневые схемы мы разрушили, и кто потерял доходы; те, кто уходит с постов, сердито мстящие лично ради собственной выгоды. Иными словами - люди, обиженные ради личной выгоды.

Недавно мы приняли одного из таких лиц вместе с Камчыбеком Кыдыршаевичем и прямо ему сказали: "Алмазбек Атамбаев не просто так назвал вас "шакал" и "кузгун".

Мы сказали: живите спокойно, воспитывай внуков и сиди дома. Он все еще не исправился.

Они через блогеров издают снова старые проблемы про дома, которые построили мошенники вроде "KG групп", "Ихсан" и пытаются выставить их как некачественные.

Мы постепенно полностью завершим эти дома: легализуем, подключаем к электроэнергии. Для решения оставшихся проблемных домов нужно время. Все будет завершено. Поэтому не надейтесь на хаос. Переворотов не будет.

Во-первых, мы не дадим повода для переворота.

Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное.

Во-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти.

Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота - всё это пусть остается лишь в ваших снах", - написал президент.


URL: https://www.vb.kg/452384
Теги:
революция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
