Бакыт Дегенбаев: ККУ может стать для нас золотой жилой

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ) планируют завершить к 2030 году. Мы уже сегодня должны думать над тем, как будем пользоваться будущей транснациональной железной дорогой, что будем перевозить и экспортировать, - говорит основатель движения "Покупай кыргызское", экс-заместитель министра энергетики и промышленности КР Бакыт Дегенбаев.

- Кыргызстан будет получать доходы от транзита после завершения строительства дороги. Это наш первый плюс. Однако, по его мнению, это не должно быть главной пользой для нас от маршрута. Уже сегодня нужно думать над тем, как КР будет использовать этот маршрут, а самое главное - чем заполнить его, что перевозить и экспортировать по этому пути. Наш успех будет зависеть от этого, а начинать планировать надо уже сегодня.

Уже сейчас надо начать создание хотя бы одного предприятия по ремонту и обслуживанию тепловозов с минимальной мощностью - 50 тепловозов в год, так как, по предварительным прогнозам, в год будет перевозиться до 15 миллионов тонн грузов. Это очень серьёзная цифра. Ремонт тепловозов и подвижного состава на территории стран СНГ- это больная тема, всё устарело и требует нового системного подхода. Стоит задуматься и о производстве собственных вагонов, полувагонов, платформ. Эти инвестиции в будущем обязательно окупятся.

Сегодняшнее состояние промышленности страны не позволит заполнить составы большим объемом экспортной продукции к 2030 году. Поэтому надо предпринять правильные шаги и закладывать фундамент нужно сегодня.

К 2030 году в стране должны появиться крупнотоннажные производства. А для этого надо закладывать такие отрасли промышленности, как химическая, нефтехимическая, электрохимическая, металлургическая. В качестве потенциальной продукции, которую можно экспортировать в больших объемах, - продукты глубокой переработки, например, угля. Мы ещё не раскрыли весь его потенциал. А ведь из угля можно получить целый комплекс продукции для медицины, сельского хозяйства, строительства, обслуживания транспорта. Сегодня повышаются цены на бензин, а ведь уголь может стать прочной основой для получения всей линейки горюче-смазочных материалов и полностью перекрыть потребность Кыргызстана и даже выйти на экспорт. Для этого нужно закладывать фундамент химической отрасли, чего в КР пока нет.

Второй потенциал - в интенсификации развития уже существующих производств и отраслей, например, рыбоводство. В стране достаточное количество воды и водоемов. А обеспечить себя рыбой до конца не можем. А ведь у рыбной промышленности огромный потенциал. Её любят все наши близкие соседи с большим населением. Такое можно сказать и об экспортном потенциале питьевой воды, продуктов переработки сельского хозяйства, агробизнеса. Всё это можно экспортировать в больших объемах.

И таких секторов у нас немало. Понаблюдайте, за швейной отраслью в мире, например.

Богатые страны постепенно уходят от швейной отрасли, перемещая производственные мощности в менее развитые страны. И такие страны будут нуждаться в нашей швейной продукции. Можно экспортировать не только произведенную в стране продукцию. Посмотрите, на Южную Корею. Страна - лидер по экспорту ткани для одежды. Не являясь основным производителем ткани, там умудрились стать главным экспортёром ткани! Всё дело в подходе и организации. Закупая хлопчатобумажную ткань по всему миру, корейцы сумели развернуть в стране собственное красильное производство. Умело закрашивая ткани в современные цвета и принты, они стали основным экспортером готовых тканей. Этот успех уходит корнями в прошлое, когда их правительство и бизнес приняли правильные решения и создавали у себя такие отрасли, как химическая, машиностроение, металлургия и т.д.

Посмотрите, что происходит сегодня в мире. Эра электроники, роботизации, компьютеризации процессов. Всё основано на современных чипах. Сырьё для чипов - это кремний. А Кыргызстан богат кремнием. Сегодня нам стоит задуматься и над этим вопросом. Нам по силам произвести чистейший монокремний для чиповой индустрии. И это было бы нашим топовым экспортным продуктом. Это всё касается и всей группы редкоземельных элементов, которыми богата наша земля. Это наш стратегический потенциал. Его надо не просто беречь, а использовать с умом для будущих поколений.

Не нужно ограничиваться имеющимся потенциалом, а надо искать и пробовать развивать такие новые отрасли, как машиностроение, высокие технологии, приборостроение.

В плане планирования и развития будущего индустриального потенциала страны я предлагаю правительству рассмотреть вопрос образования отдельного министерства промышленности, которое вплотную занялось бы созданием новой индустриальной политики страны, координировало все вопросы развития и создания новых отраслей экономики. В частности, это - создание новых промышленных зон, сухих портов, координированная и системная работа с бизнес-сообществом, направление всех имеющихся финансовых средств на точечное развитие новых индустрий.

Что касается экспорта, то в первую очередь необходимо рассматривать ближайших соседей: Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан. С соседями обязательно должны быть экспортно-импортные операции. Это наш "первый экспортный круг", с которым не должно быть каких-либо конфликтов. Дальше нам всегда надо диверсифицировать существующие экспортные рынки. Наша одежда нужна и в Европе, и на Ближнем Востоке, например. Это вопрос организации и управления экспортом. Дорога открывает нам пути и на запад, и на восток, и на юг.

С открытием железной дороги, конечно, всё это и к нам придёт. Грядёт целая эпоха мировой торговли, в которой Кыргызстан может оказаться в самом эпицентре. Только надо это грамотно спланировать и желательно начать подготовку уже сегодня. Это для нас - золотая жила. И ни в коем случае мы не должны становиться сырьевым придатком.

Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg