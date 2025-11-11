Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Пекин объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США

259  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай приостановил действие запрета на экспорт важных металлов, используемых в производстве полупроводников, в США до 27 ноября 2026 года, сообщило министерство торговли страны.

Министерство коммерции КНР объявило о временном снятии ограничений на вывоз галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов, что стало одной из первых существенных уступок на фоне обострения торговых отношений Пекина и Вашингтона, передает РИА "Новости".

В опубликованном заявлении министерства говорится: "С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии на фоне доминирования Китая в этой сфере.

Источник: vz.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452389
Теги:
горнодобывающий сектор, Китай, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  