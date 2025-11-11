Пекин объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США

Китай приостановил действие запрета на экспорт важных металлов, используемых в производстве полупроводников, в США до 27 ноября 2026 года, сообщило министерство торговли страны.

Министерство коммерции КНР объявило о временном снятии ограничений на вывоз галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов, что стало одной из первых существенных уступок на фоне обострения торговых отношений Пекина и Вашингтона, передает РИА "Новости".

В опубликованном заявлении министерства говорится: "С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии на фоне доминирования Китая в этой сфере.

Источник: vz.ru