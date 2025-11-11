Россия вернет 180 дней пребывания для казахстанских дальнобойщиков

В Астане прошло заседание Межправительственной комиссии Казахстана и России. Делегации обсудили вопросы транспорта, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщает primeminister.kz, казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, российскую – заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Главной темой стало сокращение срока пребывания казахстанских водителей в России. С января они могли находиться там без регистрации только 90 дней в году вместо прежних 180. Теперь российская сторона пообещала рассмотреть возможность, чтобы вернуть старые правила. Это упростит работу дальнобойщиков, которые возят грузы между странами.

"Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении.

Также говорили о развитии железнодорожного транзита по маршруту Китай – Европа и о строительстве вторых путей на участке Достык – Мойынты.

Кроме того, Россия пообещала рассмотреть вопрос снятия ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы и разрешить транзит зерна через свою территорию.

Следующее заседание Межправкомиссии пройдет в 2026 году в Омске.

