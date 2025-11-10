Медеткан Шеримкулов: В Победе Азербайджана есть вклад и Кыргызстана

Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело торжественное мероприятие, посвященное пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Разделить радость с братским азербайджанским народом пришли представители дипкорпуса, Министерства иностранных дел, науки и культуры, видные государственные деятели КР, профессорско-преподавательский состав Международного Кыргызско-Турецкого университета "Манас", где проходило торжество, а также представители азербайджанской диаспоры.

Началось мероприятие с показа документального фильма. Символично то, что он начинается с международного музыкального фестиваля "Хары Бюльбюль", прошедшего в 2021 году в Шушы, спустя всего несколько месяцев после Победы. Шушы - сердце Азербайджана, источник гордости, особый и дорогой для сердца каждого азербайджанца город, об освобождении которого мечтал народ и верил, что непременно вернется в родную Шушы. Именно после освобождения Шушы пять лет назад, 8 ноября 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Карабахская война завершена Победой освободительной азербайджанской армии. И традиционный фестиваль, проведенный впервые после 30-летнего перерыва, имел огромное значение для всего азербайджанского народа. Он стал частью возрождения не только разрушенного города, но и всего освобожденного Карабаха.

В начале фильма звучит пронзительная, цепляющая сердце песня о прекрасной и многострадальной земле Карабаха. И документальный фильм, и песня воспринимаются как гимн народу, перенесшему столько страданий за 30 с лишним лет, жившему с болью за свои утраченные земли и вернувшему их.

Все выступающие говорили о значимости для Азербайджана 8 ноября – Дня Победы, все отмечали, что это событие является символом торжества справедливости и международного права.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров поздравил братский, дружественный азербайджанский народ с праздником Победы и пожелал дальнейших успехов в восстановлении освобожденных территорий. "Эта дата символизирует силу духа и единство народа, который смог отстоять свою независимость и территориальную целостность. Кыргызстан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном, основанные на общих исторических корнях, культуре и духовных ценностях. Мы уверены, что сотрудничество между нашими странами будет и дальше развиваться", - добавил Медер Абакиров.

Проректор университета "Манас" Исмет Алтенташ выразил свое уважение послу Азербайджана в КР Латифу Гандилову, по инициативе которого состоялось это мероприятие. "Такие мероприятия укрепляют братские отношения между Кыргызстаном, Азербайджаном и Турцией. Молодые люди наших стран – это мост дружбы и взаимопонимания. Именно в университетских стенах формируются те ценности, которые соединяют страны и народы", - отметил Исмет Алтенташ.

Посол Турции в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Окем в своем выступлении сказал, что на древнюю землю Закавказья, наконец-то, приходит долгожданный мир. "Борьба, начатая великим Гейдаром Алиевым, и благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева позволила азербайджанскому народу победить. Турция и Азербайджан стояли в ней плечом к плечу. И эта Победа полностью соответствует девизу: "одна нация, два государства", - отметил он.

Посол Казахстана в КР Рапиль Жошыбаев отметил, что "в Карабахе ведутся восстановительные работы, и то, что братские народы, в том числе Казахстан, помогают Азербайджану, это очень важно". По его мнению, Победа стала важным фактором формирования новой региональной реальности. "Казахстан, исходя из уважения территориальной целостности, рассматривает возвращение контроля над освобожденными районами, как возможность для укрепления мира и устойчивого развития на Кавказе. Казахстан традиционно рассматривает Азербайджан как стратегического партнера и надежного друга", - подчеркнул Рапиль Жошыбаев.

- 8 ноября для Азербайджана является очень важной, знаменательной датой. В 44-дневной Отечественной войне героическая Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации и восстановила территориальную целостность страны, - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

- В течение 30 лет мы говорили о том, что Азербайджан - за мирное решение этого вопроса. Международные организации, ООН, ОБСЕ и другие структуры признавали нашу правоту и наше право на эти территории. Однако по существу ничего не предпринимали. Они не смогли назвать агрессора своим именем. И когда азербайджанский народ убедился, что переговоры ведутся ради переговоров, после очередного нарушения перемирия армянской стороной, он принял решение дать полноценный ответ в соответствии с Уставом ООН. В Уставе, в частности, четко написано, что каждый народ имеет право защитить свою территориальную целостность. И мы защитили свои родные земли, - отметил господин посол.

Но, как подчеркнул Латиф Гандилов, сегодня мы говорим о мирном процессе восстановления отношений, о сближении двух народов. Сейчас, пять лет спустя, есть все условия для того, чтобы полноценный мир навсегда установился в нашем регионе. 8 августа этого года лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян подписали в США в присутствии президента США Дональда Трампа проект парафированного соглашения о заключении мира.

И, по мнению посла, в скором времени оно будет подписано сторонами. Обе стороны предложили распустить Минскую группу ОБСЕ, поскольку в существовании ее нет никакой необходимости. А также договорились разблокировать коммуникации между странами. Президент Ильхам Алиев, будучи в Астане, объявил, что снимаются все ограничения на транспортировку продуктов, которые перевозятся в Армению через Азербайджан. И грузы уже пошли. Азербайджан открыл свое воздушное пространство и завершил строительство азербайджанской части железнодорожного коридора Зангезур. В 2026 году ожидается завершение строительства армянской части этой железной дороги.

И это, безусловно, можно расценить как очередной исторический успех в продвижении мирного процесса в этом регионе. Дорога по Зангезурскому коридору позволит иметь прямую транспортную связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Объем грузоперевозок по ней может составить до 15 млн тонн в год. И Армения за транзит будет получать большую прибыль для развития экономики страны.

- И мы уверены, что долгосрочный мир навсегда сохранится в нашем регионе и будет только крепнуть, потому что этого хотят народы обеих стран, - подчеркнул посол Азербайджана.

Теплым и проникновенным было выступление государственного и политического деятеля Кыргызстана, экс-спикера ЖК и большого друга азербайджанского народа Медеткана Шеримкулова.

- Я очень рад, что Азербайджан добился того, чего он должен был добиться по велению Всевышнего. Возвращение хотя бы одного метра собственной территории от захватчиков не имеет цены. Выше есть только одна ценность – это человеческая жизнь, - сказал он. – Победу Азербайджана я рассматриваю и как свою собственную победу. Вряд ли кто из присутствующих в этом зале, кроме господина посла, знал Гейдара Алиева больше, чем я. Я разговаривал с ним и днем и даже ночью, когда срочно надо было остановить кровопролитие в начале 90-х годов. Я видел миллионы беженцев, изгнанных со своих исконных родных земель. 20 процентов территории Азербайджана было оккупировано Арменией. Слава Аллаху, что все это прошло. И важно, чтобы никогда подобного не повторилось бы. Кыргызстанцы и все братские народы разделяют радость наших братьев по случаю пятой годовщины победы и возвращения Карабаха в лоно своей родины. В совокупности победа в Карабахской войне существенным образом укрепила авторитет и позиции Азербайджана в современном мире.

Медеткан Шеримкулович рассказал, что во время государственного визита Президента Садыра Нургожоевича Жапарова в Азербайджан в прошлом году он встречался с Ильхамом Алиевым, с которым давно знаком и которого глубоко уважает.

- Президент Азербайджана сам подошел ко мне, обнял и рассказал присутствующим, какую работу я провел, чтобы в 1994 году военные действия были приостановлены. 12 мая 1994 года, как известно, вступил в силу подписанный в Бишкеке протокол о перемирии, о прекращении огня. Поэтому я говорю, что в какой-то степени Победа Азербайджана – это и моя победа, в ней есть вклад и Кыргызстана. И я рад, что отношения между нашими странами становятся все крепче, мы как истинные друзья помогаем друг другу. В прошлом году Садыр Нургожоевич заложил капсулу под строительство школы в Карабахе, а в этом году в ней уже учатся дети, - на такой позитивной ноте под аплодисменты завершил свое выступление Медеткан Шеримкулов.

Праздничная программа завершилась концертом, который, судя по тому, что участники пели вместе с певицей, аплодировали в такт музыки, добавил эмоций и настроения всем. Азербайджанские мелодии испокон веков олицетворяли собой огонь и силу человеческого духа, согревали души и наполняли их надеждой.