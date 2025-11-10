ОсОО Алтынкен объявляет о подрядных работах на 2026 год

1. Описание работ:

Наименование Заказчика: ОсОО "Алтынкен"

1.1 Наименование работ: Вскрышные-проходческие работы, горно-подготовительные и горно-нарезные работы на гор 1470 и выше, также ниже гор. 1470 (глубинная часть), далее устройство крепи подземных горных выработок, обслуживание подземных горных выработок, монтажные работы в подземке и прочие мелкие работы на горизонтах и подэтажах.

1.2 Место реализации проекта: месторождение Талдыбулак, г. Орловка, Кеминский район, Чуйская обл., Кыргызская Республика.

1.3 Масштабы и содержание работ: Вскрышные-проходческие работы, горно-подготовительные и горно-нарезные работы на гор 1470 и выше, также ниже гор. 1470 (на глубинной части) , устройство крепи подземных горных выработок, монтаж/демонтаж подпорных стен для закладочных работ, обслуживание подземных горных выработок, монтаж водопроводов и воздухопроводов и оборудования, также добыча методом заходок, бурение, погрузка и перевозка до рудоспуска либо бункера либо до места, указанного Заказчиком и т.д.

1.4 Подрядный способ: Метод предоставления рабочей силы и материалов, заключение договора с фиксированной комплексной ценой. основные Расходные материалы: взрывчатые материалы, ГСМ ,электроснабжение, водоснабжение и вентиляция предоставляются Заказчиком. Оплата за все материалы, полученные Подрядчиком со склада Заказчика, будет вычтена из промежуточного платежа на основе фактического полученного количества и фактической цены расхода со склада (за исключением ВМ) за текущий месяц. (Среди этого: вентиляционные, водные материалы （связанные с водой） и ВМ не вычитаются, а укрупненная цена не включает вентиляционные, водные материалы и ВМ). Остальные вспомогательные материалы закупаются Подрядчиком).

2. Срок работ: 365 календарных дней. Планируемое время начала: 1 января 2026 г., планируемое время завершения: 31 декабря 2026 г.

3. Стоимость работ: Заинтересованные стороны (организации) могут проконсультироваться с ОсОО Алтынкен. Далее после проверки квалификации и соответствия квалификационным и техническим требованиям Заказчика и его одобрения, можно будет получить приглашение и контрольную стоимость предстоящих работ.

4.Документы, необходимые предоставлению Подрядчиком для коммерческих переговоров:

4.1 Финансовое положение:

(1) Лицензия на добычу полезных ископаемых (оригинал или копия с официальной печатью) для проверки.

(2) Лицензия предпринимательской деятельности (оригинал или копия с официальной печатью) для проверки.

(3) Устав компании

(4) Сертификат юридического лица

(5) Доверенность юридического лица

(6) Результаты (достижения) директора объекта

(7) Финансовое положение: справка об отсутствии налоговой задолженности.

(8) Приказ о назначении компании

(10) Именной список основного управленческого персонала, паспорта и квалификационные аттестаты.

(11) Справка об отсутствии судебных или арбитражных разбирательств за последние годы.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены на китайском и русском языках и скреплены официальной печатью.

4.2 Техническая часть.

(1) Технический план-проект работ

(2) Список оборудования

Вышеуказанная информация является информацией для проведения тендера относительно договора на горно-проходческие работы на месторождении Талдыбулак Левобережный на 2026 год.

Время публикации информации - с 8 ноября по 20 ноября 2025 года. Заинтересованные организации должны иметь соответствующую квалификацию и опыт работы и могут предоставить соответствующие квалификационные материалы и техническую документацию info@altynken.kg телефоны для справок: 0701886878 и 0701886026.

Только после прохождения проверки квалификации, будет организовано деловые переговоры.