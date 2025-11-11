Погода
Москва и Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских мигрантов

- Светлана Лаптева
Стороны могут заключить договоренность во время декабрьского визита Путина в Нью-Дели. Минтруд сообщал, что квота на 2025 год для работников из Индии составляет 71,8 тыс. человек

Москва и Нью-Дели готовят соглашение, призванное защитить права индийских работников в России и увеличить их число в ближайшие годы, сообщает The Economic Times.

Стороны могут заключить договоренность во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, пишет издание.

NDTV и News18 ранее передавали что поездка может состояться 5-6 декабря. Сам Путин заявлял, что отправится в Индию в начале следующего месяца и встретится с премьером Нарендрой Моди. По словам посла России Дениса Алипова, "готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру".

Как пишет ET, российская и индийская стороны обсуждали вопросы сотрудничества в области трудовой миграции на встрече министров труда двух стран, которая прошла в Дохе 5 ноября.

По данным российского Минтруда, общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 году составляет 234,9 тыс., для граждан Индии - 71 817. В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что всего в Россию в этом году намеревались приехать 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, ведомство это опровергло.

Индийские рабочие в России в основном заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. ET также отмечает возросший спрос на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.

Источник: РБК


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


