В регионах России начался набор добровольцев для защиты важных объектов

Светлана Лаптева
В российских регионах началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Закон, позволяющий использовать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время, был подписан президентом 4 ноября. По подсчетам "Ъ", соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов РФ. Резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты.

Как ранее сообщал "Ъ", формирование специализированных отрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок к законодательству. Одними из первых о создании отряда БАРС-47, предназначенного для отражения атак БПЛА и диверсий, объявили власти Ленинградской области (см. "Ъ" от 28 октября). А к середине ноября, по данным из открытых источников, аналогичные кампании стартовали как минимум в 19 субъектах РФ (см. карту).

В частности, набор резервистов для охраны нефтяных объектов в Казани и Нижнекамске открылся в конце октября в Татарстане, а в начале ноября, по данным местного телеканала НТР 24, первый отряд из 21 бойца отбыл из Нижнекамска на военные сборы в Казань. В Башкирии из числа резервистов будут составлять "мобильные огневые группы" для защиты от БПЛА главных объектов топливно-энергетического и нефтехимического комплекса, включая НПЗ "Башнефти" и промышленные площадки "Уфанефтехима" и "Газпрома". А в Нижегородской области первые 15 резервистов прошли все этапы отбора в Кстовском военкомате, заключили контракты и после подготовки отправятся на охрану важных объектов критической инфраструктуры региона.

В приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях еще в 2024 году создавались отряды БАРС, подчинявшиеся местным властям и выполнявшие схожие задачи по охране стратегических объектов и инфраструктуры. Сейчас в рамках нового закона о резервистах в Брянской и Курской областях планируется формирование дополнительных подразделений, которые будут действовать вместе с существующими отрядами. В Белгородской области, судя по всему, сохранится прежняя схема.

Несмотря на заявления представителей Министерства обороны о том, что резервисты будут задействованы лишь в пределах своего региона, в тексте закона таких ограничений нет. Однако соответствующее условие, по данным "Ъ", закрепляется в типовом договоре, который подписывают граждане при зачислении в БАРС.

Например, в документах нижегородского БАРС-НН указано, что Минобороны "гарантирует выполнение задач на территории Нижегородской области". При этом в приграничных регионах резервисты не ограничатся охраной предприятий ТЭКа и защитой от БПЛА: им также предписано пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, при необходимости участвовать в эвакуации населения и поддерживать режим контртеррористической операции.

Напомним, что привлекаться к защите важных объектов лица, пребывающие в мобилизационном людском резерве, будут в рамках специальных сборов, порядок проведения которых определит правительство. Проект соответствующего постановления, разработанный Минобороны, был размещен 7 ноября на портале проектов правовых актов. Согласно этому документу, возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов - до 50 лет, для младших и старших офицеров - до 60–65 лет. Кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже B, минимальное образование в девять классов и не иметь судимостей.В Курской области опробуют систему гражданской ПВО

Срок пребывания на сборах не должен превышать шести месяцев в год, а их участники на этот период получат статус военнослужащих со всеми соответствующими социальными гарантиями. В частности, резервистам положены выплаты за время участия в сборах при сохранении среднего заработка по основному месту работы, а также дополнительные надбавки и премии в зависимости от выполнения задач. В случае гибели резервиста его семье причитаются выплаты и льготы, аналогичные установленным для военнослужащих.

Размер денежного довольствия, как выяснил "Ъ", зависит от региона и характера службы.

Например, в Брянской области ежемесячное довольствие составит от 40,5 тыс. руб. для рядового состава, до 99,3 тыс. руб.- для командиров отрядов, а за каждое боевое дежурство предусмотрена доплата в 4 тыс. руб. Кроме того, резервисты получат единовременные выплаты от Минобороны (по 35 тыс. руб.) и из регионального бюджета (150 тыс. при заключении полугодового контракта и 300 тыс. руб.- за годовой). В других субъектах регулярные выплаты скромнее (скажем, в Тульской области и Башкирии - от 2 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц, в Пермском крае - от 4Регионы подтягивают резервы

Источник: Коммерсантъ


