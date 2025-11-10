Чем запомнился второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра"

6 и 7 ноября 2025 года в Москве на территории Кинозавода "Москино" прошёл второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра", объединивший лидеров медиарынка, представителей технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий. Мероприятие посетили более 8 000 тысяч человек, а спикерами стали свыше 160 экспертов из более чем 20 стран мира - медиаменеджеры, режиссёры, продюсеры, представители СМИ, блогеры, музыканты, представители IT-компаний, digital-платформ, стриминговых сервисов, государственных структур и многие другие.

Главной темой форума в 2025 году стал потенциал медиарынка СНГ и пути интеграции культурного и цифрового пространства региона с совокупной аудиторией более 350 миллионов русскоязычных пользователей. В обсуждениях приняли участие представители медиасферы из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Армении, а также эксперты и лидеры креативных индустрий из России. Они поговорили о развитии локальных ИИ-инструментов, создании собственных дистрибуционных платформ, стандартизации метрик и закупок, а также о новых моделях монетизации контента.

Отдельное внимание на форуме было уделено медиатрендам Кыргызстана. В пленарной сессии "Дистрибуция внимания в СНГ: что работает сейчас" эксперты проанализировали особенности потребления контента на рынках региона, включая кыргызстанский. Спикеры обсудили локальные форматы медиа, требования площадок и практики подготовки релизов с учетом культурной специфики каждой страны. Представители медиахолдингов, стриминговых платформ и IT-компаний разобрали успешные кейсы адаптации контента для кыргызстанской аудитории и стратегии масштабирования региональных проектов.

Деловая программа форума: от идей к решениям

Деловая программа форума включила в себя шесть тематических треков, объединяющих культуру, технологии, медиа и бизнес: "Медиасеть", "Влиятели", "Техномагия", "Арт-ресурс", "Пиарология" и "Кинополе". За два дня состоялось более 50 мероприятий: сессии, панельные дискуссии и презентации, участие в которых приняли свыше 160 спикеров из более чем 20 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Ирана, Казахстана, Южной Кореи, Узбекистана, Румынии, ОАЭ, Индии и других. Всего деловую программу форума посетили более 6 000 москвичей и гостей столицы.

Первый день форума открыла пленарная дискуссия "Медиарынок СНГ: инфраструктура, контент, кооперация", где представители медиахолдингов, Кинозавода "Москино", стриминговых платформ и IT-компаний обсудили перспективы развития медиа и контент стран СНГ. В рамках сессии прошла живая дискуссия об актуальных форматах медиа в 2025 году, требованиях площадок и практиках подготовки релизов для пяти рынков СНГ.

На пленарной дискуссии второго дня - "Масштабирование контента: инструменты и стандарты в СНГ" - обсудили процессы унификации релизов и адаптации контента в странах региона, где сегодня публикации нередко сталкиваются с ограничениями из-за различий в правах, локализации и модерации. В сессии приняли участие Илькин Махаммадли, продюсер, член Association of Film Commissioners International (Азербайджан), Фирас Дени, директор по физическому производству сценарного контента MBC Studios (Саудовская Аравия).

Иностранные хедлайнеры

К деловой программе второго международного форума "Культура. Медиа. Цифра" присоединились именитые представители киноиндустрии. В первый день в сессии "Серии вместо сцен: как стриминги переписали кинорынок" принял участие французский кинооператор Мишель Аматье, французский оператор-постановщик. Он сотрудничал с ведущими европейскими режиссерами, среди которых Ян Коунен, Эмир Кустурица и Агнешка Холланд. Среди его наиболее заметных работ - фильмы Dobermann, Blueberry, сериалы Versailles и The Walking Dead: Daryl Dixon. На сессии с он рассказал о том, как сериалы окончательно захватили внимание зрителя и в какой момент кино перестало быть особым событием и стало частью контент-потока.

Также в первый день мероприятия прошла открытая сессия с итальянским кинооператором Витторио Стораро. Широкую известность он получил благодаря сотрудничеству с режиссером Бернардо Бертолуччи, Фрэнсисом Фордом Копполой и Уорреном Битти. Лауреат трёх премий "Оскар" за операторскую работу за операторскую работу в фильмах Apocalypse Now (1979), Reds (1981) и The Last Emperor (1987).

Во второй день форума 7 ноября в рамках трека "Техномагия" прошла открытая дискуссия "Свет. Камера. Вопрос. Интервью Morandi". Гостем стал Андрей Ропча (Andrei Ropcea) - фронтмен румынского дуэта Morandi, автор хитов Angels (Love Is the Answer), Save Me, Midnight Train и Colors. Интервью провела российская актриса, телеведущая и бьюти-эксперт Аврора (Ирина Юдина).

Новые форматы форума

Особое внимание привлек уголок ретро-игр, созданный в духе 80–90-х, где гости могли сыграть в аркадную классику - Pac-Man, "Танчики", Street Fighters, Aladdin, Mortal Kombat - на оригинальных автоматах и приставках Sega и PS1. Интерьер зоны с советской тумбочкой, телевизором, диваном и неоновым декором создавал ощущение теплой ностальгии. Еще одной точкой притяжения стал книжный корнер с изданиями Ad Marginem, "Читай-город", "Эксмо" и МИФ гости могли приобрести тематическую литературу о культуре, медиа, технологиях и дизайне и встретиться с авторами.

За два дня на форуме прошло четыре автограф-сессии. Среди участников автограф-зоны были известные медиаперсоны: блогер, актриса и ведущая шоу "Женский форум", "Быстрые свидания" и "Дай лапу" Ольга Парфенюк; телеведущая ток-шоу знакомств "Давай поженимся!" Роза Сябитова; один из основателей "Comedy Club Production", актёр, телепродюсер и шоумен Гарик Мартиросян; а также российская журналистка, телеведущая и продюсер Елена Летучая.

Итоги и значение форума

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" во второй раз стал одной из ключевых профессиональных площадок, объединив экспертов, лидеров мнений и представителей творческих профессий. Организаторы подчеркнули, что интерес к объединению индустрий и развитию медиарынка СНГ растет, а форум становится пространством, где идеи превращаются в конкретные проекты, пилоты и соглашения.