Открыт белок, способный замедлить старение человека

Исследователи обнаружили у гренландских китов, живущих более 200 лет, уникальный механизм восстановления ДНК. Открытие может лечь в основу новых методов, направленных на продление здоровой жизни человека.

Ключевую роль в этом процессе играет специфический белок CIRBP. Повреждения ДНК возникают постоянно, а их накопление приводит к старению и болезням. Как установили ученые, под воздействием холода белок CIRBP активируется и работает как высокоэффективная система ремонта: он быстро и с высочайшей точностью чинит поврежденные участки ДНК, предотвращая мутации.

Для экспериментов ученым требовались живые клетки кита. Как сообщает The New York Times, получить их удалось благодаря сотрудничеству с общинами коренных жителей Аляски, которые ведут традиционный промысел. Исследователи взяли небольшие образцы тканей из добытых на охоте животных, чтобы в лаборатории изучить их уникальные свойства.

Когда ген, кодирующий китовый белок CIRBP, внедрили в клетки человека, скорость восстановления ДНК выросла вдвое. Открытие в перспективе позволит людям дольше оставаться здоровыми.

Источник: myweekend.ru