Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Открыт белок, способный замедлить старение человека

63  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследователи обнаружили у гренландских китов, живущих более 200 лет, уникальный механизм восстановления ДНК. Открытие может лечь в основу новых методов, направленных на продление здоровой жизни человека.

Ключевую роль в этом процессе играет специфический белок CIRBP. Повреждения ДНК возникают постоянно, а их накопление приводит к старению и болезням. Как установили ученые, под воздействием холода белок CIRBP активируется и работает как высокоэффективная система ремонта: он быстро и с высочайшей точностью чинит поврежденные участки ДНК, предотвращая мутации.

Для экспериментов ученым требовались живые клетки кита. Как сообщает The New York Times, получить их удалось благодаря сотрудничеству с общинами коренных жителей Аляски, которые ведут традиционный промысел. Исследователи взяли небольшие образцы тканей из добытых на охоте животных, чтобы в лаборатории изучить их уникальные свойства.

Когда ген, кодирующий китовый белок CIRBP, внедрили в клетки человека, скорость восстановления ДНК выросла вдвое. Открытие в перспективе позволит людям дольше оставаться здоровыми.

Источник: myweekend.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452400
Теги:
наука
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  