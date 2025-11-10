Майк Тайсон готов к реваншу с Джейком Полом

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил о готовности провести реванш с блогером и бойцом Джейком Полом, которому уступил год назад.

"Я многое понял после нашего прошлого боя. Тогда я слишком усердствовал в тренировках и был слишком напряжен, когда нужно было быть спокойным. Надеюсь, после поединка с Флойдом Мэйвезером мы сможем провести реванш с Полом. Да, мне это интересно - он тогда показал себя достойно", - отметил Тайсон.

Напомним, в ноябре 2024 года Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей. Следующий бой 58-летнего Тайсона запланирован на 2026 год - его соперником станет легендарный Флойд Мэйвезер.