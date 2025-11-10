Милиция задержала 18-летнего жителя Тонского района за незаконный улов

В ходе ежедневного рейда сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками ОВД Тонского района задержали жителя села Кызыл-Туу, Тонского района, 2007 года рождения, по факту незаконного вылова рыбы.

По данным милиции, молодой человек ловил рыбу с использованием специализированной вилы, что является нарушением природоохранного законодательства.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений ОВД Тонского района, и в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

На основании статей 96–97 Уголовно-процессуального кодекса КР подозреваемый помещён в изолятор временного содержания Тонского района.

В настоящее время по делу ведётся следствие, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и оценку нанесённого ущерба окружающей среде.