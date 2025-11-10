Минприроды КР напомнило об ответственности за нарушение правил охоты

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики призвало граждан строго соблюдать природоохранное законодательство и правила охоты. Ведомство напомнило об ответственности за незаконную добычу животных и важности бережного отношения к фауне страны.

В министерстве отметили, что охота разрешена только при наличии соответствующих документов - охотничьего удостоверения, разрешения на оружие, путёвки и именной отстрелочной карточки. Дикая фауна и охотничьи ресурсы являются государственной собственностью и находятся под охраной. Для каждого вида животных установлены сроки охоты и лимиты добычи.

Особые правила действуют для иностранных граждан - охота возможна только через уполномоченные охотничьи хозяйства. Квоты на добычу выдаются специализированной комиссией после оплаты природопользования. Так, за одну особь барана Марко Поло предусмотрена плата в 1 млн сомов, а за сибирского козерога - 200 тыс. сомов.

Согласно постановлению правительства, в июле 2024 года увеличены суммы исков за незаконную добычу диких животных. Так, ущерб за добычу снежного барса оценивается в 2 млн сомов, за архара, марала, бурого медведя или джейрана - в 1,5 млн сомов, за козерога - 300 тыс. сомов, а за косулю - 100 тыс. сомов.

Министерство также напомнило, что лица, сообщившие о фактах браконьерства, могут получить вознаграждение до 50% от взысканной суммы ущерба.

Ведомство подчёркивает: незаконная охота влечёт административную или уголовную ответственность, особенно если речь идёт о животных, занесённых в Красную книгу Кыргызстана.

Гражданам рекомендуется проверять наличие разрешительных документов, не превышать лимиты добычи и сообщать о нарушениях на горячую линию 108.

Министерство призвало всех жителей страны соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к животному миру - важной части природного наследия Кыргызстана.