Кыргызстан - третье место на чемпионате мира по самбо

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по самбо, заняв третье общекомандное место. Турнир проходил с 7 по 9 ноября в Бишкеке и собрал сильнейших спортсменов со всего мира.

По итогам соревнований кыргызстанские самбисты завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Первое место в общекомандном зачёте заняла команда России, выступавшая в нейтральном статусе, второе - Казахстан.

Золотые медали сборной Кыргызстана принесли Даниэль Асеков и Бекболот Токтогонов, став чемпионами мира в своих весовых категориях.

Серебро выиграл Элхан Орозалиев, а бронзовые награды завоевали Усон кызы Акак и Мээримай Нурадилова.

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков в своем выступлении на церемонии закрытия отметил высокий уровень организации и значение турнира для развития спорта:

"Проведение чемпионата мира в Бишкеке вновь наглядно показало глобальный рост и универсальность нашего вида спорта. Мы видим, как укрепляются традиционные школы самбо и появляются новые сильные страны. Особую гордость вызывает развитие паралимпийского самбо - успех слепых спортсменов из Ирана, Монголии и Молдовы доказывает, что самбо действительно доступно для всех без исключений".

Чемпионат мира включал три дисциплины: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих (в классе SVI-1). Всего было разыграно 31 комплект медалей.

Соревнования в Бишкеке стали одним из крупнейших событий года в мире самбо и подтвердили статус Кыргызстана как одной из ведущих стран в этом виде единоборств.


