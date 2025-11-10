Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

"Барселона" устроит прощальный матч для Месси на "Камп Ноу"

266  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сообщил о планах организовать специальный прощальный матч для легенды клуба Лионеля Месси на обновлённом стадионе "Камп Ноу".

Как сообщает Idman.Biz, эту информацию опубликовал известный футбольный журналист Фабрицио Романо на своей официальной странице в Facebook.

"Было бы прекрасно отметить открытие обновлённого "Камп Ноу" специальным событием для Месси. Это моё желание. Это станет важным моментом для нас и наших болельщиков. Полный стадион, отдающий ему дань уважения, - это было бы потрясающе. Мы полностью готовы провести этот матч", - заявил Лапорта.

Президент "Барселоны" также принял участие в церемонии открытия стадиона, где подчеркнул значение наследия Месси для клуба.

Если матч состоится, он станет символическим возвращением Месси на "Камп Ноу" спустя четыре года после его ухода в 2021 году и позволит болельщикам отпраздновать карьеру одного из величайших игроков в истории клуба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452410
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  