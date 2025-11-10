"Барселона" устроит прощальный матч для Месси на "Камп Ноу"

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сообщил о планах организовать специальный прощальный матч для легенды клуба Лионеля Месси на обновлённом стадионе "Камп Ноу".

Как сообщает Idman.Biz, эту информацию опубликовал известный футбольный журналист Фабрицио Романо на своей официальной странице в Facebook.

"Было бы прекрасно отметить открытие обновлённого "Камп Ноу" специальным событием для Месси. Это моё желание. Это станет важным моментом для нас и наших болельщиков. Полный стадион, отдающий ему дань уважения, - это было бы потрясающе. Мы полностью готовы провести этот матч", - заявил Лапорта.

Президент "Барселоны" также принял участие в церемонии открытия стадиона, где подчеркнул значение наследия Месси для клуба.

Если матч состоится, он станет символическим возвращением Месси на "Камп Ноу" спустя четыре года после его ухода в 2021 году и позволит болельщикам отпраздновать карьеру одного из величайших игроков в истории клуба.