Сборная Кыргызстана завоевала первые медали на Играх исламской солидарности

Сборная Кыргызстана отметила успешное выступление на Играх исламской солидарности, завоевав первые медали соревнований, сообщает Prosports.kg.

В копилку команды добавились две награды: серебро выиграл борец вольного стиля Алмаз Сманбеков, а бронзу - его соотечественник Нуртилек Карыпбаев.

Эти достижения позволили Кыргызстану подняться на 19-е место в медальном зачете среди 28 стран, чьи спортсмены сумели завоевать медали.

Представители сборной отметили, что такие результаты вдохновляют команду и дают стимул для дальнейших выступлений на Играх исламской солидарности.


