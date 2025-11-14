Бывшей жене Бивола грозит срок в России за оскорбления кыргызов и казахов

Против Екатерины Бивол могут возбудить уголовное дело в России из-за скандального ролика с оскорблением кыргызов и казахов, узнала "Газета.Ru". Бывшую жену боксёра Дмитрия Бивола уже разыскивают правоохранительные органы Казахстана и Кыргызстана, выдан запрос на её экстрадицию.

Бывшая жена боксёра Дмитрия Бивола Екатерина Бивол может быть привлечена к ответственности в России за снятый за рулём автомобиля и опубликованный в соцсетях видеоролик с оскорблениями в адрес кыргызов и казахов. В Управлении общественных связей МВД России рассказали "Газете.Ru", что по данным обстоятельствам организована проверка.

"Сообщаем, что по обстоятельствам, изложенным в обращении, соответствующая проверка проводится ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области",

- сообщил "Газете.Ru" замначальника УОС МВД России Евгений Артёмов.

Видеоролик с оскорблениями, в том числе нецензурными, в адрес кыргызов и казахов был размещён в аккаунте Екатерины Бивол в Instagram в конце октября. После этого её страница была удалена, сообщал "Mash на спорте".

На высказывания Бивол уже отреагировали правоохранительные органы Кыргызстана и Казахстана - против неё возбудили уголовные дела, а 27 октября стало известно, что суд в Бишкеке вынес решение о её заочном аресте. По законам Кыргызстана за разжигание межнациональной вражды ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщил Mash.

Замминистра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов заявил 13 ноября в кулуарах сената, что Казахстан будет добиваться экстрадиции Бивол.