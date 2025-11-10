Погода
Asman Airlines запускает прямые рейсы из Алматы в Каракол

- Назгуль Абдыразакова
С 5 декабря 2025 года авиакомпания Asman Airlines запускает регулярные прямые рейсы из Алматы в Международный аэропорт "Каракол". Полёты будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Вылет из Алматы запланирован на 11:35, обратный рейс из Каракола - в 12:35. Время в пути составит всего 35 минут. Стоимость билетов начинается от 6 500 сомов (примерно 39 000 KZT или 75 долларов ).

Возобновление авиасообщения между Алматы и Караколом стало важным этапом в развитии региональных перевозок. Ранее полёты по этому маршруту выполнялись эпизодически в 2010-е годы, однако стабильных регулярных рейсов не было с 1970-х годов.

По данным авиакомпании, новое направление ориентировано прежде всего на любителей активного отдыха и горнолыжного туризма. Каракол традиционно считается одним из самых популярных зимних курортов региона среди туристов из Казахстана.

Среди преимуществ нового маршрута прямое сообщение без пересадок и удобное расписание, позволяющее планировать как короткие поездки на выходные, так и полноценный отпуск.

Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте и в мобильном приложении Asman Airlines.


Теги:
Казахстан, Каракол, Кыргызстан, новый авиарейс
