Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Глава МИД встретился с послом Японии по случаю завершения его дипмиссии

112  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с чрезвычайным и полномочным Послом Японии в Кыргызстане Года Хидэки в связи с завершением его дипломатической миссии.

Во время встречи глава внешнеполитического ведомства выразил признательность Послу за плодотворную деятельность и личный вклад в развитие кыргызско-японских отношений, основанных на взаимном доверии и уважении.

Жээнбек Кулубаев отметил важность дальнейшего укрепления политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Японией. Он также поблагодарил японскую сторону за оказываемую техническую помощь и реализацию социальных и инфраструктурных проектов, направленных на устойчивое развитие страны.

В ответ посол Года Хидэки поблагодарил кыргызскую сторону за сотрудничество и поддержку, выразив уверенность, что отношения между Кыргызстаном и Японией продолжат укрепляться и развиваться.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничество в рамках международных организаций.

В завершение встречи министр Кулубаев пожелал послу успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452419
Теги:
МИД, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  