Глава МИД встретился с послом Японии по случаю завершения его дипмиссии

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с чрезвычайным и полномочным Послом Японии в Кыргызстане Года Хидэки в связи с завершением его дипломатической миссии.

Во время встречи глава внешнеполитического ведомства выразил признательность Послу за плодотворную деятельность и личный вклад в развитие кыргызско-японских отношений, основанных на взаимном доверии и уважении.

Жээнбек Кулубаев отметил важность дальнейшего укрепления политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Японией. Он также поблагодарил японскую сторону за оказываемую техническую помощь и реализацию социальных и инфраструктурных проектов, направленных на устойчивое развитие страны.

В ответ посол Года Хидэки поблагодарил кыргызскую сторону за сотрудничество и поддержку, выразив уверенность, что отношения между Кыргызстаном и Японией продолжат укрепляться и развиваться.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничество в рамках международных организаций.

В завершение встречи министр Кулубаев пожелал послу успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.