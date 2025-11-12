Погода
Наука в Кыргызской Республике: цифры и факты

- Светлана Лаптева
Ежегодно в ноябре отмечается День науки Кыргызстана, который установлен Постановлением Правительства Кыргызской Республики 14 января 2002 года.

Становление кыргызской науки началось в 1943 году, когда, несмотря на все трудности военного времени, был организован Киргизский Филиал Академии Наук СССР. В декабре 1954 года в городе Фрунзе, на базе филиала была образована Академия наук Киргизской ССР. Численность научных работников академии в тот период составляла 203 человека, из которых 12 являлись докторами наук, а 83 человека - кандидатами наук.

В 1993 году Академия наук Киргизской Pecпублики преобразована в Национальную Академию Наук Кыргызской Республики с приданием ей статуса высшего государственного научного учреждения.

В 2024 году научную деятельность в академии осуществляли 1 315 работников, из которых 129 докторов наук и 256 человек - кандидаты наук. В общей численности работников около 52% составили женщины.

Расходы государственного бюджета на научные исследования и разработки в 2024 году составили 893 млн. сомов и по сравнению с 2020 годом увеличились почти на 50%.

В 2024 году в республике насчитывалось 68 научных организаций, из которых на долю сектора высшего образования пришлось 36% и академического сектора - 31%.

В общем объеме выполненных в 2024 году научно-технических работ, наибольшее их количество (около 55%) пришлось на организации академического сектора.

Выполнением научных исследований и разработок было занято более 8 тыс. человек, включая научно-педагогических работников высших профессиональных учебных заведений.

В общей численности работников, выполняющих научные исследования и разработки, около 80% составляют специалисты-исследователи, около 38% из которых - доктора и кандидаты наук. При этом, их гендерное соотношение в целом складывается в пользу женщин, составляя около 62%.

Возможность специалистам различных отраслей экономики республики повысить уровень образования, научной и педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования предоставляют аспирантуры и докторантуры.

Численность аспирантов в 2024 году составила 2,4 тыс. человек, наибольшая доля из которых пришлась на медицинские (24%), педагогические (16%), юридические (13%) и экономические (8%) отрасли науки. Численность докторантов составила 623 человека. Доля женщин в общей численности аспирантов превысила 60%, а доля женщин докторантов в общем их числе составила около 60%.

Источник: Нацстатком


