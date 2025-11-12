Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд

Оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам – обходным логистическим цепочкам - может превышать 810 млрд рублей, сообщила "Общественная потребительская инициатива", предложив ужесточить контроль над интернет-розницей. Речь в основном о потребительских товарах из Китая, которые ввозятся без оплаты пошлин и оформления документов. В итоге бюджет страны может недополучать 200-400 млрд рублей ежегодно.

В своих обращениях в правительство РФ, Минфин, Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу организация приводит цифры: годовой объём теневого импорта в Россию товаров по "карго-схемам" достигает 10–15 млрд долларов США.

"Карго-схемы" подразумевают упрощенные или обходные логистические цепочки. Эксперты ОПИ в своем докладе поясняют, что, как правило, речь о товарах, которые российские предприниматели выбирают на китайских B2B- и B2C-площадках.

Это Alibaba, 1688.com, Taobao и Pinduoduo. Их доставка осуществляется через посредников, без оформления пакета сопроводительных документов. Услуги оплачиваются наличными, через счета физических лиц или ориентированные на них платежные системы. Товарные партии поступают на расположенные в Китае склады, где идет их деперсонализация.

Доставка в Россию грузов по "карго-схемам" впоследствии происходит в основном автотранспортом. Это может быть прямой ввоз из Китая либо через Казахстан и Киргизию. Также поставки могут идти через Узбекистан и частично через Армению. Товары оформляются как "личные посылки" или "некоммерческие партии". Само распространение схемы эксперты связывает с проблемами при проведении трансграничных платежей, ростом стоимости "белой логистики".

Для борьбы с "карго-схемами" эксперты ОПИ предложили властям пакет мер. Речь идет о законодательном закреплении принципа по проверке контрагентов, введении солидарной ответственности цифровых платформ и торговых площадок, вовлечении в контроль грузоперевозчиков и экспедиторов, механизмах внесудебной блокировки и общем ужесточении ответственности. Эксперты говорят также о необходимости расширения системы маркировки "Честный знак", внедрения механизмов автоматического контроля происхождения товаров на маркетплейсах через подключение к базам ФТС.

По мнению главы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, "Общественная потребительская инициатива", являющаяся очень основательной организацией, приводит тревожные цифры, и уже очевидно, что надо принимать кардинальные решения.

В частности, напомнил сенатор, ФТС разрабатывает механизм технологического взаимодействия с маркетплейсами, чтобы помочь им очистить свои торговые площадки от нелегальных товаров. Он подчеркнул, что мера будет направлена не только на обеление рынка, но и на пополнение бюджета.

Источник: alta.ru