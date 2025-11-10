Джайшанкар и Моди поблагодарили Бутан за тёплый приём реликвий Будды

Индия и Бутан вновь подтвердили глубину своих духовных и культурных связей: в Бутане с высшими почестями встретили священные реликвии Господа Будды, привезённые из Индии.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар выразил благодарность народу и правительству Бутана за искренний приём. В своём сообщении в соцсети X он отметил, что был "глубоко тронут тёплым приёмом, оказанным священным реликвиям Будды", подчеркнув духовную значимость этого события для обоих народов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди также поблагодарил руководство и народ Бутана за уважительное и благоговейное отношение к реликвиям. По его словам, "эти святыни символизируют вечное послание мира, сострадания и гармонии, связывающее наши народы общим духовным наследием".

Священные реликвии, хранящиеся в Национальном музее Индии в Нью-Дели, были доставлены в Бутан для публичной экспозиции, проходящей с 8 по 18 ноября. Это событие стало новой страницей в развитии культурных и духовных отношений между двумя странами.

Делегацию Индии возглавил министр по делам социальной справедливости и расширения прав и возможностей Вирендра Кумар. В её составе - старшие буддийские монахи и представители культурных ведомств.

По прибытии в Международный аэропорт Паро 8 ноября реликвии были встречены с глубоким почтением министром внутренних дел Королевства Бутан Церингом, духовным наставником Центрального монашеского управления Бутана Цёки Лопеном, мэром Паро Норбу Вангчуком, а также послом Индии в Бутане Сандипом Арья и старшими монахами.

Особое внимание церемонии придали Королева-мать Дорджи Вангмо Вангчук и принц Джигьел Угъен Вангчук, которые также выразили почтение святыням. После торжественного приёма реликвии были перенесены в зал Гранд Куэнрей монастыря Ташичхо-Дзонг в Тимпху, где состоялась церемония их освящения и установления с соблюдением традиционных религиозных обрядов.

Выступая на открытии экспозиции, Вирендра Кумар отметил, что проведение выставки укрепляет культурные и духовные связи между Индией и Бутаном, основанные на идеалах мира и сострадания, вдохновлённых учением Будды.

Премьер-министр Бутана Церинг Тобгай поблагодарил правительство Индии за организацию и подчеркнул, что идея проведения этого события была вдохновлена Его Величеством Королём Бутана как символ всеобщего мира и гармонии.

Он также отметил вклад Министерства культуры Индии и Международной буддийской конфедерации (IBC) в подготовку экспозиции, назвав её "важной вехой в развитии отношений между Бутаном и Индией".

Буддизм веками является духовной основой бутанской идентичности, формируя её культуру, государственность и философию "всеобщего национального счастья". От древнего храма Кьичу-Лхакханг (VII век) до величественного монастыря Паро Такцанг - учение Гуру Падмасамбхавы продолжает вдохновлять жителей страны.

Выставка в Бутане стала частью многолетней практики Индии по распространению буддийского наследия по всему миру. Ранее подобные экспозиции проходили в Монголии, Таиланде, Вьетнаме и Калмыкии (Россия).

Особое место в этой традиции занимает возвращение в Индию реликвий Пипрахвы - драгоценных останков Будды, обнаруженных в 1898 году инженером Уильямом Клаксоном Пеппе в Уттар-Прадеше. Эти святыни, имеющие огромную духовную ценность, были спасены от аукциона в Гонконге в 2025 году благодаря решительным действиям Министерства культуры Индии.

Это событие, как подчеркнул премьер-министр Нарендра Моди, стало символом неизменной приверженности Индии делу сохранения духовного наследия человечества.

