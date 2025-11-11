Погода
Гульназ Жузбаева выиграла золото Кубка мира по паратриатлону в Чили

Кыргызстанская спортсменка Гульназ Жузбаева завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по паратриатлону, который состоялся 8 ноября в Чили. Об этом сообщило Государственное агентство по делам физической культуры и спорта.

Жузбаева выступала в категории PTVI Women - среди слабовидящих спортсменок. Она продемонстрировала отличную физическую подготовку и уверенно финишировала первой, принеся сборной Кыргызстана очередное золото на международной арене.

В агентстве подчеркнули, что этот успех имеет особое значение, поскольку соревнования по паратриатлону отличаются высокой конкуренцией и требуют не только силы и выносливости, но и значительной психологической устойчивости.


