Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

Мэрия Бишкека ограничила работу кафе и клубов до 22:00

237  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека издала распоряжение, обязывающее заведения общественного питания и культурно-развлекательные объекты завершать работу не позднее 22:00 в целях соблюдения тишины и покоя граждан. Ограничения вводятся в рамках исполнения Закона КР "О тишине".

Согласно документу, кафе, рестораны, бары, клубы, банкетные залы и другие объекты должны прекращать проведение всех торжественных и развлекательных мероприятий до указанного времени. После 22:00 все электроприборы, особенно энергоёмкое оборудование - электрические плиты, обогреватели, печи и другие устройства - должны быть полностью обесточены.

Мэрия также запретила проведение мероприятий, сопровождающихся громкой музыкой, ярким освещением и иными действиями, нарушающими покой граждан в вечернее и ночное время.

При этом использование электрогенераторов допускается только объектам, расположенным вдали от жилых домов, и при условии полного соблюдения требований Закона "О тишине".

Контроль за исполнением распоряжения поручен районным администрациям совместно с муниципальной инспекцией. Им предстоит проводить регулярные рейды и следить за соблюдением ограничений со стороны предпринимателей и развлекательных заведений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452431
Теги:
кафе, музыка, Бишкек, электричество, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  