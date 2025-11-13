Мэрия Бишкека ограничила работу кафе и клубов до 22:00

Мэрия Бишкека издала распоряжение, обязывающее заведения общественного питания и культурно-развлекательные объекты завершать работу не позднее 22:00 в целях соблюдения тишины и покоя граждан. Ограничения вводятся в рамках исполнения Закона КР "О тишине".

Согласно документу, кафе, рестораны, бары, клубы, банкетные залы и другие объекты должны прекращать проведение всех торжественных и развлекательных мероприятий до указанного времени. После 22:00 все электроприборы, особенно энергоёмкое оборудование - электрические плиты, обогреватели, печи и другие устройства - должны быть полностью обесточены.

Мэрия также запретила проведение мероприятий, сопровождающихся громкой музыкой, ярким освещением и иными действиями, нарушающими покой граждан в вечернее и ночное время.

При этом использование электрогенераторов допускается только объектам, расположенным вдали от жилых домов, и при условии полного соблюдения требований Закона "О тишине".

Контроль за исполнением распоряжения поручен районным администрациям совместно с муниципальной инспекцией. Им предстоит проводить регулярные рейды и следить за соблюдением ограничений со стороны предпринимателей и развлекательных заведений.