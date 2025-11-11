Погода
В Астане обсудили военно-экономическое сотрудничество ОДКБ

- Светлана Лаптева
В Астане прошло XXIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Обсуждены результаты деятельности Комиссии по реализации решений ХХII заседания МКВЭС, прошедшего в сентябре прошлого года в городе Бишкеке (Кыргызская Республика).

Наряду с этим в рамках Повестки дня заседания рассмотрены направления дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ.

В их числе – организация подготовки кадров для предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств – членов ОДКБ, создания межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, обеспечения взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ. По всем рассмотренным вопросам Повестки дня заседания Комиссией приняты соответствующие решения.

Комиссия приняла решение о проведении в 2026 году в городе Минске (Республика Беларусь) II Военно-экономической конференции ОДКБ, на которой планируется подвести итоги работы Комиссии за 20 лет ее деятельности и определить задачи на ближайшую перспективу.


Теги:
ОДКБ
