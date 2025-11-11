Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов

В России комиссия правительства одобрила предложения, по которым иностранцев не будут выдворять, лишать патента и передавать другому государству, если они служили в российских вооруженных силах и принимали участие в военных действиях. сообщает РБК.

Что предложило правительство

Комиссия правительства по законопроектной деятельности на заседании в понедельник поддержала несколько инициатив, направленных на облегчение правового положения в России иностранцев и лиц без гражданства, если они прошли или проходят военную службу по контракту, сообщил РБК источник в комиссии и подтвердил источник, знакомый с принятым решением.

Один из одобренных законопроектов предполагает внесение изменений в федеральные законы "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

В случае одобрения законопроектов Госдумой и Советом Федерации и подписания президентом органам власти в отношении иностранцев и лиц без гражданства будет запрещено принимать решения о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в стране. Также будет запрещено отказывать им в выдаче или аннулировать разрешение на временное пребывание (в том числе для получения образования), отказывать в выдаче вида на жительство, не разрешать въезд, выносить решения о нежелательности пребывания или проживания в России иностранцев.

Также в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в вооруженных силах или воинских формированиях или проходили службу и участвовали в боевых действиях, не будут приниматься решения об отказе в выдаче патента или его переоформления, будет запрещено аннулировать ранее выданный патент, также будет запрещено не выдавать или аннулировать разрешение на работу.

В закон о правовом положении иностранцев предлагается внести дополнение, согласно которому "принятые после 24 февраля 2022 года решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания), сокращении срока временного пребывания... а также решения об отказе в выдаче, переоформлении патента, аннулировании ранее выданного патента... прекращают действие и не подлежат исполнению".

Еще один одобренный законопроект предполагает изменение Уголовно-процессуального кодекса в части выдачи иностранцев другой стране. Согласно предлагаемым изменениям в ст. 464, Россия будет отказывать в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговоров иностранцев и лиц без гражданства, если запрос будет касаться лиц, проходящих или проходивших военную службу в вооруженных силах или иных формированиях и участвовавших в боевых действиях.

Также правительственная комиссия одобрила инициативу о запрете подвергать административному выдворению иностранцев и лиц без гражданства, если будет установлено, что иностранный гражданин или лицо без гражданства проходили военную службу по контракту в вооруженных силах (ВС) или иных воинских формированиях и участвовали в боевых действиях в составе ВС.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, вместо административного выдворения для указанных лиц будет предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 50 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 200 часов. За нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований вместо выдворения может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от года до семи лет.

"Принятие указанных поправок обусловлено необходимостью сохранения военных тайн посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории РФ", - добавил Игорь Черепанов.

Как предложения повлияют на иностранцев

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, в 2024 году было принято свыше 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств, а принудительно Россию покинули свыше 157 тыс. иностранцев. Также в 2024 году было направлено 267,2 тыс. представлений о неразрешении въезда в Россию (на 93,8 тыс. больше, чем за 2023 год).

Адвокат Леонид Абгаджав в разговоре с РБК отметил, что законопроект распространяется не только на будущие случаи, но и на решения, принятые с 24 февраля 2022 года. По его словам, документ "регулирует как отношения, которые могут возникнуть в будущем, так и предполагает отмену тех решений, которые были приняты" после начала военной операции.

Он пояснил, что, согласно проекту, иностранный гражданин, в отношении которого, например в 2023 году, было принято решение о запрете на въезд в Россию, сможет "в случае, если заключит контракт с Минобороны, получить своеобразную амнистию" и снова легально находиться на территории страны.

Юрист адвокатского бюро "Калой.ру" Лев Карманов уточнил, что предлагаемые поправки фактически создают механизм, при котором иностранный гражданин, находящийся под угрозой депортации, сможет избежать ее, если заключит контракт с Министерством обороны. При этом, отметил он, расторгнуть такой контракт "по собственному желанию или по истечении срока действия невозможно" - предусмотрены лишь исключительные основания: "достижение предельного возраста, состояние здоровья, социально значимые заболевания, исключительные обстоятельства или лишение свободы".

Одна из причин, почему усиливался контроль со стороны МВД в отношении мигрантов, в том числе связана с их нахождением в России без определенной цели, что открывало возможности для террористической или преступной деятельности, но участники спецоперации доказали, что прибыли совершенно с другими целями, поэтому в отношении них общие правила применять бессмысленно, сказал РБК профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его оценкам, число иностранцев или лиц без гражданства, которые примут участие в военной операции, будет не очень большим по отношении к тем, кто приезжает в страну на работу. "Это может быть десяток тысяч с небольшим. А у нас иммигрантов, работающих в России, значительно больше", - отметил Сафонов.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, поступающие на военную службу по контракту в вооруженные силы, могут заключать первый контракт на один год вместо пяти лет. Заключившие контракт с ВС иностранцы могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Летом этого года президент Путин указом внес лиц без гражданства в число тех, кто может заключать контракт на службу в российских вооруженных силах.