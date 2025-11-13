В Бишкеке во второй раз прошла международная викторина Global Atomic Quiz

В Бишкеке прошла международная научно-популярная викторина Global Atomic Quiz 2025, направленная на популяризацию ядерных технологий и развитие интереса к науке среди молодежи.

Мероприятие собрало студентов из ведущих вузов Кыргызстана. Модератором выступила Сайрагул Насирдинова, кандидат технических наук, доцент и заведующая кафедрой теплоэнергетики КГТУ им. Раззакова.

По итогам мероприятия генеральный директор представительства Госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике Дмитрий Константинов рассказал журналистам, что Global Atomic Quiz 2025 проходит в Кыргызстане во второй раз.

- Викторина проходит в Кыргызстане уже во второй раз. Это международный образовательный проект, который объединяет более 70 стран мира. Каждый год в нём участвуют свыше 40 тысяч человек в основном студенты и молодые специалисты. Цель викторины популяризация образования, науки и высокотехнологичных отраслей, а самое главное вовлечение молодежи в эти направления. Викторина достаточно популярная и отмечена наградами, в том числе премией "За верность науке" IX Всероссийской премии в номинации "Наука миру", - рассказал Константинов.

Журналисты поинтересовались, почему было выбрано направление ядерной физики и какие есть успехи в сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией.

- Ядерная физика - это основа атомной энергетики, поскольку "Росатом" является глобальным лидером в области атомной промышленности. Мы стараемся популяризировать и рассказывать именно о тех научных направлениях, которые связаны с атомной энергетикой и не только. С точки зрения взаимодействия между Россией и Кыргызстаном, у нас развиваются проекты в области науки и технологий, не только в части бизнеса. Что касается ядерной физики, то между Академией наук наших стран ведётся определённая работа, которую мы поддерживаем. Это важно, чтобы в будущем, когда в Кыргызстане будет развиваться такая отрасль, как атомная энергетика, научный и образовательный потенциал страны был к этому готов. Если посмотреть на соседние государства - Казахстан и Узбекистан - они уже приступили к реализации проектов атомной энергетики, но подготовка кадров и развитие науки у них начались задолго до старта этих проектов. Поэтому мы считаем крайне важным развивать науку и образование - это та база, на которой строится сложная и многогранная отрасль атомной энергетики, - пояснил он.

Также Дмитрий Константинов рассказал о реализуемом в Кыргызстане проекте ядерной медицины.

- Мы ориентируемся не только на энергетику, но и на другие направления - в том числе на медицину. В 2025 году "Росатом" открыл отделение ядерной медицины, диагностическое отделение онкологических заболеваний в Центре онкологии и гематологии Кыргызстана. Через него уже прошло более 500 пациентов. Это первое и единственное отделение в стране, которое позволяет проводить такую диагностику. Для нас важно, что мы можем привнести в Кыргызстан технологии, направленные на благо людей, - подчеркнул Константинов.

Он добавил, что победителей викторины ждут памятные призы и подарки с символикой проекта, а участие в Global Atomic Quiz помогает молодым людям проявить знания, расширить кругозор и почувствовать себя частью международного научного сообщества.

- Мы, прежде всего, ориентируемся на студентов технологических направлений: теплоэнергетиков, физиков и специалистов прикладных наук. Эти специальности будут востребованы не только в энергетике, но и в смежных сферах - например, в ядерной медицине. И, конечно, такие проекты, как Global Atomic Quiz, формируют будущих специалистов, которые смогут развивать собственную страну с точки зрения науки и высоких технологий, - резюмировал он.

Справка: Global Atomic Quiz - международный образовательный проект, который с 2020 года объединяет участников из более чем 70 стран мира и проводится на 11 языках. Ежегодно в викторине участвуют свыше 40 000 человек. Проект направлен на популяризацию научных знаний, ядерных технологий и развитие интереса к науке среди молодежи.

В Кыргызстане викторина впервые прошла 15 ноября 2024 года, в ней приняли участие 40 студентов и школьников.