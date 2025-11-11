Погода
МОК готовит полный запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) разрабатывает новые правила, которые могут полностью запретить участие трансгендерных спортсменов в женских дисциплинах. Об этом сообщил телеграм-канал Nexta Live, ссылаясь на источники, близкие к организации.

По предварительным данным, официальное решение планируется утвердить в начале 2026 года. Если документ будет принят, то он станет первым единым стандартом для всех олимпийских видов спорта, заменив действующую систему, при которой каждую категорию регулируют отдельные спортивные федерации.

Ранее МОК позволял трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях при соблюдении определённых медицинских условий - например, с ограничением уровня тестостерона. Однако эти правила неоднократно подвергались критике со стороны спортсменов и специалистов, утверждавших, что биологические различия сохраняют конкурентное преимущество у трансгендерных женщин.

По данным СМИ, инициатива МОК направлена на то, чтобы "обеспечить честность и равенство условий" для всех участниц женских категорий. При этом организация подчеркнула, что продолжит развивать отдельные соревнования и инклюзивные программы для трансгендерных спортсменов.

Ожидается, что официальное заявление по этому вопросу будет сделано в ближайшие месяцы.


