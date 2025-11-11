Кыргызстанки выиграли чемпионат Азии U-19 по волейболу

Женская молодежная сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото зонального чемпионата Азии (CAVA U-19), который проходил с 4 по 9 ноября в Коломбо, Шри-Ланка, сообщает Prosports.kz.

В турнире приняли участие четыре команды - Кыргызстан, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка. На групповом этапе кыргызстанки обыграли Непал (3:2) и Мальдивские острова (3:0), но уступили хозяйкам площадки - сборной Шри-Ланки (0:3).

В полуфинале кыргызстанская команда взяла реванш у Шри-Ланки, выиграв со счетом 3:0, а в финале 9 ноября вновь встретилась с Непалом. Матч получился напряжённым, однако кыргызстанки сумели добиться победы со счетом 3:2 (22-25, 25-20, 25-21, 13-25, 15-11) и стали победительницами турнира.

Победа в Коломбо стала важным достижением для кыргызстанского волейбола и доказала, что молодые спортсменки страны способны успешно выступать на международной арене.