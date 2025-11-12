Бактыбек Нарчаев назначен начальником УВД Таласской области

Согласно приказу Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковник милиции Бактыбек Нарбаевич Нарчаев назначен на должность начальника Управления внутренних дел Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 12 ноября, заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов представил нового руководителя личному составу и пожелал успехов в дальнейшей службе. Он также напомнил сотрудникам о недопустимости участия в предвыборной агитации и коррупционных проявлениях, подчеркнув важность добросовестного исполнения служебных обязанностей.

Бактыбек Нарчаев служит в органах внутренних дел с 1993 года, работал в оперативных подразделениях. До нового назначения занимал должность заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД КР.

Отметим, ранее начальник Таласского УВД Азенбек Козукеев назначен начальником Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР.