Контрабанда на миллионы. ГКНБ задержал участников трансграничной группы

Пресечён налаженный канал перевозки контрабандных грузов, товаров народного потребления и бытовой техники в особо крупном размере через государственную границу между Кыргызстаном и Таджикистаном на территории Лейлекского района Баткенской области.

По данным ведомства, в рамках возбужденных уголовных дел по статье 231, части 4 Уголовного кодекса КР ("Экономическая контрабанда, совершённая организованной (трансграничной) группой или в составе преступного сообщества"), установлены граждане Таджикистана, Кыргызстана и Китая, причастные к организации незаконного ввоза бытовой техники и товаров народного потребления на территорию Таджикистана.

В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий задержаны 12 человек - гражданин Китая Л.Ц.Ф. и граждане Кыргызстана: И.А.И., Т.А.К., Т.У.М., А.К.К., О.Ш.К., С.А.К., У.у.М., Г.У.Т., С.И.А., Т.Т.А., Т.Д.Э. Контрабандный товар оценивается примерно в 29 миллионов сомов. Все задержанные водворены в следственные изоляторы ГКНБ.

Следственные действия продолжаются. В ГКНБ отметили, что преступная деятельность осуществлялась несмотря на проводимые профилактические мероприятия, направленные на предупреждение незаконной контрабанды.