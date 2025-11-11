Погода
МИД КР и СНГ обсудили международное наблюдение за выборами

168  0
- Назгуль Абдыразакова
Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеина Исаева с главой миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, первым заместителем генерального секретаря СНГ Игорем Петришенко. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили вопросы организации наблюдения за досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках СНГ.

Первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев подчеркнул важность международного наблюдения за выборами и отметил, что Кыргызстан пригласил наблюдателей от различных международных организаций, включая миссию СНГ, мнение и позиция которой являются авторитетными и значимыми.

Он также рассказал о проводимой за рубежом работе по обеспечению избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих или временно находящихся за пределами страны. Всего за границей откроется 100 избирательных участков в 89 городах 34 стран, включая Россию, Казахстан, Турцию, США и другие государства.

В свою очередь первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко с удовлетворением отметил достижения Кыргызстана в организации избирательного процесса с применением новых технологий и цифровых решений, обеспечивающих достоверность и прозрачность учета избирателей и подсчета голосов.

В соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ, Игорь Петришенко проинформировал кыргызскую сторону о формировании миссии из 150 наблюдателей. Они будут работать как в Кыргызстане, так и на избирательных участках, открытых в других государствах, по согласованию с их центральными избирательными комиссиями.

В завершение встречи стороны отметили, что сотрудничество в рамках Содружества способствует дальнейшему углублению взаимопонимания, расширению дружественных связей между народами, а также укреплению согласия, единства и добрососедских отношений в регионе.


URL: https://www.vb.kg/452454
Теги:
СНГ, Кыргызстан
