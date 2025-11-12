Погода
ГКНБ выявил схему вымогательства, организованную членами ОПГ

В рамках проводимой работы по борьбе с организованной преступностью сотрудники ГКНБ задержали членов организованной преступной группы С.И.А., Н.Р.Х. и А.Б.Т., ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за вымогательство денежных средств у предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что указанные лица, придерживаясь преступной идеологии, занимались вымогательством у жителей Ноокенского района денежных средств, заявляя, что они якобы предназначены для поддержки лиц, содержащихся в исправительных колониях.

Кроме того, получены данные, что задержанные, применяя физическое и психологическое давление, вынуждали потерпевших оформлять и оплачивать крупные кредиты на подставных лиц.

Следствием также установлено, что задержанные пользовались поддержкой активного члена ОПГ Камчы Кольбаева Э. Мурзахметова по кличке Чач. В 2022 году один из задержанных Н.Р.Х. по кличке Рокки был назначен так называемым смотрящим за Ноокенским районом.

ГУ ГКНБ Кыргызстана по Джалал-Абадской области просит граждан, возможно пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефонам: 0 (3722) 5-60-49 и (WhatsApp) 0995 01-22-10.


Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ
