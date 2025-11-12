В Бишкеке подвели итоги конкурса молодых учёных и инноваторов

В Бишкеке подведены итоги Республиканского конкурса молодых учёных и инноваторов, организованного Министерством науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Конкурс проводился с целью стимулирования научной, исследовательской и инновационной деятельности среди молодёжи, а также поддержки перспективных идей и технологий, направленных на развитие страны.

Заявки на участие принимались с 7 по 30 октября 2025 года. К участию допускались граждане Кыргызской Республики в возрасте до 35 лет - молодые исследователи, учёные, стартаперы и инноваторы, независимо от наличия учёной степени.

Победители конкурса

Номинация "Лучший стартап на основе научных исследований"

1 место - Factory Builder AI (Оман, Марат и Ормон Абышевы) - инновационная платформа на базе искусственного интеллекта для моделирования и оптимизации "умных заводов".

2 место - in vitro "Жашыл токой" (Жасмин Шербакунова, Айдана Сааданова, Айдана Сабырбек кызы) - создание генетически однородных саженцев ели для ускоренного восстановления лесов.

3 место - FinHub.kg (Виктория Бондарева) - цифровая платформа для сравнения финансовых продуктов и повышения финансовой грамотности с помощью ИИ.

Номинация "Лучшее решение в сфере устойчивого развития и зелёных технологий"

1 место - проект Саадат Бейшенбековой, Канышай Асанбековой и Жазгул Дуйшенбаевой - разработка безопасных и урожайных семян картофеля, повышающих урожайность на 30–50%.

2 место - проект "Зелёный двор Бишкек" (Элдос Осмонов) - создание экологически устойчивой городской среды с раздельным сбором мусора и озеленением.

3 место - проект "Музей астрономии" (Анна Кашанская) - образовательная инициатива, сочетающая науку, архитектуру и экологию.

Номинация "Лучшая научная статья года"

1 место - статья, посвящённая влиянию ртутного загрязнения на здоровье беременных женщин Кыргызстана (Айдаркен - Кара-Суу), отличившаяся научной новизной и социальной значимостью.

2 место - исследование интеграции мультикультурного и личностно-ориентированного подходов в технологическом образовании Центральной Азии (Кыргызстан и Казахстан).

3 место - статья о состоянии системы инфекционного контроля в медицинских учреждениях Кыргызстана (2021–2023 гг.), предложившая научно-обоснованные рекомендации по цифровизации и стандартизации.

Номинация "Лучший молодой учёный года"

1 место - Миргул Низаева - за активное участие в международных проектах, развитие цифровых навыков и публикации в Scopus и Web of Science.

2 место - Максат Сатыбалдиев - за высокую научную продуктивность, монографию и международные публикации.

3 место - Бегимай Кадырова - за вклад в клинические исследования, педагогическую деятельность и международную научную активность.

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики поздравляет победителей и выражает признательность всем участникам конкурса за вклад в развитие отечественной науки, инноваций и молодёжного потенциала страны.

"Молодые учёные и инноваторы - это будущее кыргызской науки. Их идеи и энергия формируют новый облик исследовательской среды и открывают стране путь к технологическому развитию", - отметил министр Бактияр Орозов.